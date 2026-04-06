Esto piden transportistas para retirar el bloqueo en carreteras de México

abril 6, 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- Seguridad, contención de los precios del combustible, apoyo a viudas y el retiro de retenes carreteros, es lo que piden transportistas para retirar el bloqueo nacional, señaló el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez Gamboa

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