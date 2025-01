Esteban Bautista asegura que inseguridad en Veracruz no se resolverá de un “plumazo”

enero 8, 2025

Isabel Ortega/Xalapa. La inseguridad que prevalece en Veracruz no es un tema nuevo, se ha arrastrado por muchos años, por lo que los ciudadanos deben tener paciencia y darle tiempo al gobierno de Rocío Nahle para resolver la problemática, pidió el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández.

El político de Morena aseguró que los hechos de violencia, asesinatos y feminicidios en Veracruz no van a desaparecer de un plumazo o en tres meses, por lo que pidió tiempo para resolverlo.

Este miércoles se informó que el director de Gobernación de Camerino Z. Mendoza, municipio gobernado por el morenista Héctor Rodríguez Cortés, fue acribillado en Ixtaczoquitlán. Sumado a que en diciembre se dio el asesinato del diputado federal Benito Aguas Atlahua, en el municipio de Zongolica, ambos asentados en la zona centro de Veracruz.

Al cuestionar al morenista sobre el asesinato de los políticos, ligados al partido en el poder, respondió: “Este tema (inseguridad) no es nuevo, es un tema que se ha venido dando de muchos años y es difícil que de un plumazo se resuelva este tipo de situaciones.

“Aceptamos que hay personas que se han ido por el otro camino (…) yo siempre le he dicho que, si estás en tu casita, si estás en la iglesia, yo creo que no te va a pasar nada” dijo en entrevista previa a la sesión vespertina.

Aseguró que hay personas que optan por irse por caminos equivocados, como la delincuencia organizada, por lo que en ocasiones son asesinados, sin embargo, aclaró que en el caso de los recientes asesinatos no podría afirmar si los políticos estaban ligados a criminales.

“Hay personas que se han ido (con la delincuencia). Yo vi la vida de un sicario, de un agente de la zona sur que fue engañado a ganarse un buen dinero, le dijeron no, tú vas a ganar bien, pero cuando está ya dentro del círculo se lamenta, dice ¿cómo salgo, ya no puedo? Se van a veces por las situaciones que no encuentran salida”, argumentó.

Al responder a la pregunta si era necesario replantear la estrategia de seguridad en Veracruz, dijo que se reunió con el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes, y lo valoró como un funcionario de alto nivel, sin embargo, insistió, “las cosas no se van a resolver en tres meses. Hay que tener paciencia, el tiempo es el mejor aliado de todos”.

Al referirse si los asesinatos estaban relacionados con el proceso electoral, expuso: “No se está calentando nada (…) esto es como las chicharras, las chicharras tienen un tiempo, un tiempo desde aquí de marzo a abril, cantan aquí, cantan allá, cantan aquí, pasa el proceso, todo queda en silencio”.