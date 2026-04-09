Este viernes, por retiro de piedra cerrarán carretera 180 en la zona de Palma Sola y Laguna Verde

Este viernes, por retiro de piedra cerrarán carretera 180 en la zona de Palma Sola y Laguna Verde

abril 9, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Para este viernes a las 9 de la mañana se cerrará a la circulación de manera temporal la carretera federal 180, en el tramo comprendido entre los kilómetros 167+500 y 169+500, a la altura del entronque Palma Sola-Laguna Verde, donde se llevará a cabo el retiro de una roca.

Así lo dieron a conocer autoridades de la delegación en Veracruz de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), quienes destacaron que el cierre sería de aproximadamente 30 minutos.

“La interrupción, con una duración aproximada de 30 minutos, se debe a trabajos de remoción y retiro de una estructura de roca que se encuentra fuera de la MEX 180, pero por seguridad se consideró cerrar la vialidad en el subtramo comprendido de Laguna Verde–La Mancha”, dice el comunicado enviado por la dependencia.

Asimismo, señalaron que estos trabajos se harán en coordinación con la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, para tomar las precauciones necesarias en materia de circulación.

Además, se contará con señalización preventiva y personal con abanderamiento para el control del tránsito vehicular, con el objetivo de brindar seguridad a las y los usuarios de la vía.

El Centro en Veracruz de la SICT pidió a los automovilistas a tomar precauciones y respetar los señalamientos e indicaciones del personal.