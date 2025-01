Están esperando que yo fallezca: trabajador con cáncer despedido

enero 9, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Hugo Abelardo Acosta Vázquez llevaba 15 años laborando para el programa Vehículos Autónomos de Soporte al Conocimiento y Liderazgo para la Organización Social (Vasconcelos), de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pero enfermó de cáncer y recién fue despedido injustificadamente.

Los médicos le diagnosticaron cáncer en páncreas, tiene hijos y su vida cambió rotundamente. Él es uno de los 11 trabajadores de contrato del programa Vasconcelos, a quienes el pasado 6 de enero les dieron las gracias, quedándose sin empleo y sin acceso a la seguridad social.

“Violentaron mis derechos porque desafortunadamente yo adquirí una enfermedad dentro del programa Vasconcelos. Yo he llevado todo un dictamen en el seguro social y todo. Me dieron un dictamen donde yo hice su conocimiento a las áreas pertinentes. Cuando sucedió todo este caso hubo un dictamen donde yo no podía laborar”.

El hombre, de unos 45 años, lleva consigo los documentos sobre su condición de salud, los cuales ha presentado a diversas áreas de la SEV, para que su caso sea atendido.

“Yo siento que eso también lo hacen ellos por omisión, ¿no?, decir: sabes que tú eres una persona que ya no sirves. Digo, bueno, si ya no sirvo, por qué me tenían desde antes laborando. Realmente están esperando que yo fallezca para que realmente yo no peleé, porque ustedes saben muy bien que el cáncer no avisa”, relató.

Hugo se desempeñó como operador de transporte en el programa Vasconcelos. Participó en las brigadas, trasladándose a varias comunidades, para llevar la alfabetización tecnológica y el reforzamiento de contenidos educativos con en escuelas.

“Yo entré como operador de transporte de ahí mismo, de un programa del carro de Vasconcelos, presenté mi enfermedad. A mí me trataron de lo peor, que yo ya no servía, que yo ya era un objeto inservible y tuve que pelear. Vine una vez, presenté mis documentación aquí con las autoridades pertinentes en aquel momento que estaba. Me atendieron a mi casa, me dieron más o menos un poco de apoyo”, recordó.

El señor está consciente de que en cualquier momento podría perder la vida por dicha enfermedad. Le preocupa su familia y más ahora que se ha quedado desempleado.

“Soy una persona metastásica. No sé en qué momento me puede regresar en otro lado y de hecho tengo estudios pertinentes que en su momento que quieran conocer y todo. Me han diagnosticado metástasis en pulmones, me han diagnosticado quistes en hígado. O sea, muchas enfermedades que me han desarrollado. A pesar de todo eso, me dieron quimioterapia y así me presenté a laborar con llagas, vómitos y todo”.

Acosta Vázquez pidió la intervención de las autoridades estatales para que sea atendido el problema lo antes posible, pues considera que hasta podría estar siendo discriminado por tener cáncer.

“Aquí mis compañeros no me van a dejar mentir cómo estaba yo, mi proceso que pasé durante todo eso. ¿Qué es lo que quieren? Que yo fallezca y que deje desamparada a mi familia”, enfatizó.