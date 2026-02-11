Estallaría huelga en la radio nacional, no hay acuerdo con sindicatos

febrero 11, 2026

El viernes se dará una nueva reunión para revisar el Contrato de Ley 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- Sindicatos de trabajadores de la radio y representantes de esta industria no llegaron a un acuerdo en la reunión de este miércoles ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Secretaría del Trabajo, por lo que podría iniciar una huelga a nivel nacional.

Representantes de la Industria de la Radio y la Televisión reconocieron el valor del trabajo del personal sindicalizado, pero argumentan que la falta de certeza jurídica, la sobreregulación de la industria y la crítica situación económica hace imposible llegar a una revisión del contrato de trabajo en los términos que los sindicatos plantean.

Recientemente ha inquietado a personal de la radio la posibilidad de que se automaticen tareas de programación en estaciones de todo el país, situación que es poco clara dentro de la legislación y que ha orillado a empleados y empresarios radiofónicos a una situación de incertidumbre.

La huelga podría estallar a las cero horas del próximo 16 de febrero, pues al no acordar nada el pasado 30 de enero se concedió una prórroga que vence el 15 del presente mes. Se trata de una de las mayores tensiones en la industria, lo que mantiene a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) en sesión permanente.