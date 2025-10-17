Especialistas llaman a la autoexploración para prevenir el cáncer de mama

octubre 17, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver.La autoexploración de mamas puede salvar vidas, coincidieron especialistas del Centro de Salud Lerdo de Tejada, quienes recordaron que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte entre las mujeres.

La doctora Sagrario Ortega Balderas, de la Jurisdicción Sanitaria V de Xalapa, explicó que los principales factores de riesgo son la mala alimentación, el tabaquismo, la falta de ejercicio, así como no haber tenido hijos o haber iniciado la vida sexual de forma tardía. También mencionó que el uso prolongado de anticonceptivos hormonales puede aumentar el riesgo.

En el marco del Día de la Prevención del Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, la especialista destacó que la detección temprana es clave, ya que este tipo de cáncer puede prevenirse si se identifica a tiempo.

La enfermera Reyna Mabel Quezada Santos subrayó la importancia de revisar el cuerpo y conocerlo, pues muchas mujeres evitan la autoexploración por pena. “A veces nos da vergüenza, pero es solo un momento que puede salvar la vida”, señaló.

Ambas especialistas recomendaron realizar la autoexploración una vez al mes en casa y acudir una vez al año con un especialista para detectar cualquier anomalía. Recordaron que las mujeres entre 25 y 64 años son el grupo con mayor riesgo, aunque también hay casos en edades más jóvenes y adultas mayores.