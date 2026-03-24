Especialistas analizan impacto del imperialismo energético en la soberanía nacional

marzo 23, 2026

Especialistas adscritos a distintos organismos e instituciones de Educación Superior (IES), entre ellas, la Universidad Veracruzana (UV), coincidieron en el proceso de transformación profunda por el que atraviesa el imperialismo contemporáneo, caracterizado por nuevas formas de intervención, integración económica y control de recursos estratégicos, especialmente en el ámbito energético, así como por rezagos estructurales en países productores.

Arnulfo Arteaga García, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Fluvio Ruiz Alarcón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Dora Elia Muñoz Ramos, investigadora en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), así como Malik Tahar Chaouch, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la UV, participaron en el conversatorio “Petróleo, soberanía e integración imperialista en América Latina”.

El foro, organizado por esta casa de estudios y efectuado en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), fue transmitido por videoconferencia a las regiones universitarias, moderado por el sociólogo Saúl Moreno Andrade, asesor de la Rectoría.

Arnulfo Arteaga, académico de la UAM, exhortó a reflexionar sobre el concepto de imperialismo

En su intervención, el sociólogo Arnulfo Arteaga García, señaló que el imperialismo sigue vigente, aunque con cambios cualitativos en el siglo XXI.

Explicó que esta nueva etapa se distingue por su complejidad estructural y por la influencia directa de actores políticos en los mercados globales, lo que impacta incluso en variables estratégicas como el precio del petróleo.

Asimismo, advirtió que la soberanía se encuentra en tensión no solo en países periféricos, sino también en naciones aliadas de las grandes potencias, en un contexto donde persisten mecanismos de presión económica, militar y financiera.

Fluvio Ruiz, académico del CIDE, mencionó la dependencia de la importación de gas y baja refinación de crudo que padece México

Por su parte, Fluvio Ruiz Alarcón, consejero independiente de Petróleos Mexicanos (2009-2015) y académico CIDE, coincidió en la vigencia del concepto de imperialismo, al observarse en la apropiación de recursos naturales por parte de potencias dominantes, ahora mediante esquemas más complejos de integración económica.

Destacó que el sector energético, particularmente el petrolero, es intrínsecamente global, lo que favorece relaciones de dependencia. En el caso mexicano esta dinámica se refleja en una integración energética creciente con América del Norte, evidenciada en la dependencia del gas natural importado, lo que limita la autonomía en la toma de decisiones estratégicas.

Dora Elia Muñoz Ramos, integrante del Departamento Sociedad y Cultura del Grupo Estudios de Género, Unidad Villahermosa, de Ecosur e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), señaló que existe un desbalance entre producción y consumo de energía, lo que incrementa la dependencia externa.

Dora Elia Muñoz, especialista en temas energéticos, mencionó el incremento exponencial en el consumo energético por parte de la población nacional

Indicó que esta situación revela la carencia de estrategias y acciones suficientes por parte del sector energético nacional, incluido Petróleos Mexicanos, para atender la demanda y avanzar hacia energías limpias o sustentables; a su vez, añadió que la transición energética representa una oportunidad para impulsar modelos más descentralizados e innovadores; sin embargo, su desarrollo enfrenta limitaciones derivadas de decisiones concentradas en grandes actores económicos y políticos.

Desde una perspectiva internacional, Malik Tahar Chaouch, del IIH-S, expuso que el imperialismo también se manifiesta en conflictos geopolíticos como los de Medio Oriente, donde el control de recursos energéticos y las alianzas estratégicas configuran dinámicas de dominación regional y global.

Apuntó a la relación entre Estados Unidos e Israel como parte de un entramado de intereses compartidos.

Malik Tahar, académico del IIH-S, analizó las dinámicas de poder y control de recursos en el contexto geopolítico de Medio Oriente y Occidente

En conjunto, los participantes coincidieron en que el imperialismo actual ha mutado hacia formas más complejas donde la integración económica, la influencia política y el control del petróleo y otros recursos energéticos redefinen las relaciones internacionales, al tiempo que evidencian desafíos internos para fortalecer la soberanía y transitar hacia modelos energéticos más sostenibles.