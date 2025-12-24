Equilibrio y moderación, clave para comer sano en fiestas decembrinas

diciembre 24, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Durante las fiestas decembrinas es posible mantener una alimentación saludable si se privilegia el equilibrio, la moderación y una mayor conciencia al momento de comer, señalaron especialistas en nutrición.

La nutrióloga Angélica Domínguez González explicó que en esta temporada una persona puede aumentar entre uno y tres kilogramos en promedio, principalmente por excesos temporales y retención de líquidos, más que por un incremento real de grasa corporal.

Advirtió que uno de los errores más comunes es llegar a las reuniones con ayunos prolongados, lo que favorece comer en exceso.

Por ello, recomendó mantener horarios regulares de comida, controlar las porciones e incluir verduras en cada platillo. “También es importante comer despacio y atender las señales de saciedad”, señaló.

La especialista subrayó la necesidad de moderar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas, mantenerse bien hidratado y no abandonar la actividad física, incluso mediante caminatas o actividades recreativas como bailar.

Indicó que el aumento de peso que suele presentarse en estas fechas puede revertirse con facilidad al retomar hábitos saludables en las semanas posteriores.

Para lograr comidas equilibradas, sugirió aplicar el esquema del plato saludable: la mitad del plato con verduras, una cuarta parte con proteínas como pavo, pescado o carnes magras, y el resto con carbohidratos como arroz, pasta, papas o pan.