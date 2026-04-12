Envenenamiento de animales en Fovissste de Xalapa alcanza a la fauna silvestre

abril 12, 2026

Suman 11 víctimas y hallan una ardilla muerta

Juan David Castilla

El envenenamiento masivo de animales en la unidad habitacional Fovissste de la ciudad de Xalapa se agravó, luego de que residentes reportaran el hallazgo de una ardilla sin vida, confirmando que la dispersión de sustancias tóxicas ya está afectando también a la fauna silvestre de la zona.

Con este nuevo caso, la cifra de animales fallecidos se eleva a 11 desde que se documentó el primer incidente el pasado 25 de marzo.

El ataque dirigido hacia gatos en situación de abandono escaló y ahora es una amenaza ambiental generalizada que pone en riesgo a mascotas con hogar y a las especies que habitan en las áreas verdes, generando un clima de zozobra entre las familias que temen incluso pasear a sus animales de compañía por las áreas comunes.

Habitantes de la unidad denunciaron que los focos de contaminación se concentran principalmente en los estacionamientos y jardineras, donde se sospecha que personas del mismo sector han colocado alimento contaminado de forma deliberada.

A pesar de que los vecinos han actuado con diligencia, entregando cuerpos de los felinos a las autoridades como evidencia biológica para los exámenes toxicológicos, lamentaron la aparente indolencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales y Contra los Animales (Fedayca) y del Ayuntamiento de Xalapa.

Los afectados señalan que, aunque Veracruz cuenta con una Ley de Protección Animal robusta, en la práctica no se han implementado operativos de vigilancia ni se han realizado detenciones, lo que permite que el responsable continúe actuando con impunidad.

El hallazgo de la ardilla muerta es un indicador crítico de que el veneno utilizado es de alta persistencia y fácil acceso para diversas especies, lo que podría derivar en una cadena de muerte que alcance a aves de rapiña o incluso represente un riesgo para niños que juegan en las plazas del Fovissste.

La comunidad ha reiterado su exigencia para que las autoridades municipales no solo supervisen, sino que realicen una limpieza profunda de las zonas de estacionamiento y utilicen las cámaras de seguridad para identificar a quienes depositan sustancias sospechosas.

Los vecinos enfatizaron que la pérdida de biodiversidad urbana, como las ardillas que forman parte del entorno natural de Xalapa, es una señal de alerta que no debe ser ignorada por las instituciones de salud y medio ambiente.