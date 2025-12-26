Entrega recepción se realiza en orden y continuidad: Daniela Griego

diciembre 26, 2025

Redacción/Xalapa. En entrevista para En Contacto, la presidenta municipal electa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, informó que el proceso de entrega recepción se realiza en orden y continuidad con toda la disponibilidad de la administración actual.

Griego Ceballos detalló que el 1 de enero deberá estar todo listo para el inicio formal de las actividades municipales. Entre las primeras acciones, anunció la campaña de cobro de agua y predial, la cual incluirá incentivos y descuentos para los ciudadanos que realicen sus pagos de manera oportuna, siempre y cuando el Cabildo apruebe las medidas.

Asimismo, informó que desde temprano el 2 de enero dará inicio la recolección de basura en toda la capital veracruzana, con el fin de mantener limpia la ciudad tras las celebraciones de fin de año.

En coordinación con la administración saliente, se están afinando los últimos detalles para la toma de protesta, que se llevará a cabo el 31 de diciembre a las 8:00 de la mañana en el Parque Benito Juárez, donde se instalarán pantallas para el público asistente.

Finalmente, la presidenta electa adelantó que su equipo trabaja en un plan de trabajo para los primeros 100 días de gobierno, mientras que el Plan Municipal de Desarrollo Integral será presentado durante el

mes de abril.

Con una agenda definida y en coordinación con el actual ayuntamiento, Daniela Griego aseguró que su administración buscará iniciar con acciones concretas que fortalezcan los servicios públicos y la confianza ciudadana.