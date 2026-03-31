Entra en vigor EFICA con nuevas reglas para acceder al estímulo cinematográfico en México

marzo 30, 2026

Este lunes 30 de marzo de 2026 marca un hito para la industria creativa nacional con la publicación oficial de los lineamientos operativos del Estímulo Fiscal a la Producción Cinematográfica y Audiovisual (EFICA). A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Cultura y el IMCINE han formalizado las reglas del juego para este nuevo instrumento, diseñado para dinamizar el ecosistema audiovisual, atraer inversiones de alto impacto y consolidar a México como un nodo estratégico de producción cultural y económica a nivel global.

El Gobierno de México publica las reglas de operación para el estímulo cinematográfico

La puesta en marcha de estos lineamientos da continuidad al compromiso asumido el pasado 15 de febrero por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien proyectó esta medida como un motor para fortalecer las capacidades técnicas y creativas del país. El documento publicado hoy no solo define el marco legal, sino que establece con precisión los requisitos fiscales, administrativos y técnicos que los interesados deben solventar. De esta manera, el sector recibe una estructura clara sobre qué tipos de proyectos pueden concursar y bajo qué criterios de evaluación se otorgarán los beneficios, garantizando una competencia equitativa para todos los participantes.

Como parte de una política pública integral orientada al fortalecimiento del sector, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que los lineamientos permiten poner en operación un instrumento estratégico para el cine y el audiovisual en México. “Esta es una acción fundamental que se enmarca en una política pública integral orientada a fortalecer el sector cinematográfico y audiovisual. Con las reglas claras, este estímulo se traducirá en más producción, más proveeduría nacional, más capacidades instaladas y más trabajo para una industria fundamental en la vida cultural y económica del país”, apuntó la secretaria Curiel de Icaza.

La estructura administrativa del proceso garantiza transparencia mediante dos constancias fundamentales

Para asegurar la rendición de cuentas, el EFICA se divide en dos etapas críticas de validación. La primera consiste en la obtención de la Constancia de presentación de trámite, la cual avala que el proyecto ha superado la revisión inicial satisfactoriamente. Posteriormente, una vez ejecutada la producción en los términos pactados, se emitirá la Constancia de cumplimiento. Este último documento es el eje del beneficio, ya que se convierte en el “instrumento indispensable para hacer efectivo el crédito fiscal”, otorgando así certidumbre jurídica y financiera tanto a los productores como a los inversionistas que apuestan por el talento mexicano.

El acuerdo delimita con claridad los proyectos elegibles y hace una distinción necesaria entre la producción cinematográfica y la producción audiovisual. Entre las prioridades de esta normativa destaca el impulso a la proveeduría nacional y el fomento del impacto territorial más allá de las zonas metropolitanas tradicionales. Además, se valorará profundamente el contenido cultural de las propuestas y la inclusión de esquemas de formación o transferencia de conocimiento, asegurando que el crecimiento de la industria también signifique una mejor preparación para técnicos, estudiantes y nuevos profesionales del ramo.

El IMCINE brindará una sesión informativa virtual para detallar los requisitos técnicos

Con la entrada en vigor de estas normas, el Gobierno Federal busca que la inversión se traduzca directamente en crecimiento económico, generación de empleo y servicios especializados. Los interesados en profundizar en la normativa ya pueden consultar el texto íntegro en el portal oficial dof.gob.mx. Esta herramienta de política pública no solo busca producir más contenido, sino fortalecer toda la cadena de valor, permitiendo que la riqueza cultural de México se convierta en un activo sólido de desarrollo social y profesional para miles de familias vinculadas al séptimo arte y a las plataformas digitales.

Para resolver dudas específicas sobre la aplicación del EFICA, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) organizará un encuentro digital abierto al público. Esta sesión informativa se llevará a cabo el próximo 7 de abril a las 17:00 horas y será transmitida simultáneamente a través del canal de YouTube y la cuenta de Facebook de la institución. Este espacio será fundamental para que los creadores y empresas del sector comprendan a fondo los mecanismos de acceso al estímulo y puedan preparar sus expedientes con el mayor rigor técnico posible antes de iniciar sus trámites.