En Xalapa reforzarán acciones contra el Sarampión

febrero 13, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, dio a conocer se reforzarán las acciones preventivas en coordinación con la Secretaría de Salud de Veracruz para prevenir el sarampión.

Sostuvo que su trabajo es coadyuvar en las medidas que implemente la autoridad sanitaria estatal, como el cerco sanitario, el seguimiento de casos y la realización de jornadas de vacunación.

«A nosotros lo que nos toca es coadyuvar con la Secretaría de Salud con las medidas que implemente, el cerco sanitario, el seguimiento a los casos y por supuesto las jornadas de vacunación», dijo.

Recientemente, dijo, recibieron un oficio por parte de la Secretaría de Salud solicitando módulos y espacios públicos para instalar centros de vacunación, por lo que el Ayuntamiento facilitará instalaciones como el Palacio Municipal y otras sedes oficiales para apoyar la campaña.

“La idea es que el cerco sanitario funcione y que el contagio no se extienda y lo que esté a nuestro alcance lo haremos. Las vacunas son importantes y hay que llamar a la gente a acercarse a los centros de vacunación”, expresó.