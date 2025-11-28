En Xalapa pueden multar a quien venda o compre animales

noviembre 28, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

La directora de Salud del Ayuntamiento de Xalapa, Olga Alarcón Ricardez, hizo un llamado a las familias para que en temporada decembrina y Día de Reyes no regalen animales.

Y es que en la ciudad es una problemática el que estas mascotas después de un tiempo terminen abandonadas.

Ante esto, señaló que en esta administración municipal se impulsó el imponer sanciones a quien maltrate animales.

«Esta administración deja un reglamento fuerte, hay multas fuertes, es un tema de educación y cultura».

Por ello, hizo el llamado a las madres y padre de familia a no comprar animales para regalarlos, pues además es un delito.

«Se va a multar por estar comprando animales excepto en establecimientos que tienen permiso, ya es otra cosa».

Incluso dijo que en este gobierno municipal de hicieron operativos previo al Día de Reyes para evitar la compra de mascotas.