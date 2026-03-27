En Xalapa, la igualdad sustantiva no se decreta, se construye todos los días: Daniela Griego

En Xalapa, la igualdad sustantiva no se decreta, se construye todos los días: Daniela Griego

marzo 27, 2026

Xalapa, Ver., 27 de marzo de 2026.- Con el objetivo de generar espacios de aprendizaje, igualdad y solidaridad entre mujeres, mediante temas enfocados en la prevención de la violencia de género, la sanación integral, la motivación personal y el emprendimiento, se realizó el Foro “A tiempo en tu vida con acciones preventivas”, organizado por el Consejo Municipal para la Asistencia Social (Conmas).

Lo inauguró la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, acompañada por el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez; el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz; el Director del Conmas, Lic. Leonardo Ruiz Moreno; la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Dra. Rosalba Hernández Hernández; la Directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, Mtra. María Fernanda Medina Mariscal; la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Mtra. Minerva Regina Pérez López, y la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, Dra. Namiko Matzumoto Benítez; así como los Diputados Locales, Lic. Diego Castañeda Aburto y Lic. Carlos Marcelo Ruiz Sánchez.

En su mensaje, la Presidenta Municipal destacó que, desde una visión de gobierno con enfoque social, la igualdad sustantiva no se decreta, se construye todos los días a partir de políticas públicas, decisiones institucionales y acciones concretas.

Por lo que refrendó el compromiso de su administración por impulsar una vida más justa e igualitaria para la ciudadanía.

Comentó que en estos primeros casi 100 días de gobierno se brinda a artesanas y emprendedoras, espacios dignos para la exposición y comercialización de sus productos.

Asimismo, reiteró que se trabajará por ofrecer las mejores condiciones, donde las mujeres vivan sin miedo, donde la violencia de género no tenga cabida y donde niñas y jóvenes puedan proyectar su vida con libertad y oportunidades de desarrollo.

Por su parte, el Director del Conmas, Lic. Leonardo Ruiz Moreno, enfatizo que la suma de voluntades se traduce en bienestar colectivo.

Reconoció que el trabajo de las artesanas trasciende lo económico, al ser portadoras de identidad, tradiciones y agentes que fortalecen el tejido social.

También estuvieron presentes la Regidora Primera, Lic. Diana Julieta Aguilar Ortega; el Regidor Segundo, Lic. Axel Fernández Cambambia; la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura; el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz; la Regidora Octava, Mtra. Clarissa Monserrat López Morales; el Regidor Noveno, Lic. Joaquín Alejandro Cano Hernández; la Regidora Décima, Dra. Mónica Mendoza Madrigal; la Regidora Décima Tercera, Lic. Priscila Nataly Labastida Vega; así como el Secretario Particular de la Presidenta Municipal, Lic. Onar Morales García.

Además, asistieron titulares de las direcciones Jurídica, de Desarrollo Económico, de Juventud, de Turismo, de Seguridad Ciudadana, de Participación Ciudadana y de la Contraloría Municipal.