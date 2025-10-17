En Veracruz, se instituyó el 22 de abril como el Día del Caballo

octubre 17, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- A partir de 2026, en Veracruz, el día 22 de abril se va a celebrar como el Día Estatal del Caballo, así lo aprobaron los diputados locales del Congreso de Veracruz.

En medio de la contingencia por las inundaciones y con decenas de documentos sin dictaminar en comisiones, como la solicitud de instalar un concejo ciudadano en Sayula de Alemán desde el mes de marzo de este 2025, los legisladores aprobaron agregar una conmemoración al calendario.

En la sesión nocturna del miércoles 15 de octubre, previo a romper el quórum para terminar la sesión sin tocar todos los temas del orden del día, se presentó el dictamen de la Comisión Permanente de Gobernación, que preside la morenista Dohreny García Cayetano, por el cual se declara el 22 de abril de cada año como Día Estatal del Caballo, en reconocimiento a la relevancia histórica que representan los equinos en los diversos rubros de la sociedad.

La iniciativa se presentó el 11 de septiembre por las diputadas Ivonne Selene Durán López, Victoria Gutiérrez Pérez y Dulce María Hernández Tepole, así como por los diputados Luis Vicente Aguilar Castillo, Felipe Pineda Barradas, Alejandro Porras Marín y Juan Tress Zilli, todos de la fracción de Morena.

En un mes y cuatro días, la Comisión planteó que la conmemoración contribuirá al fortalecimiento de las tradiciones veracruzanas, al reconocimiento de la actividad ecuestre como elemento identitario y al impulso de la educación en valores de respeto hacia los animales.

Añade que la declaración del Día Estatal del Caballo no implica erogación presupuestal alguna, ya que únicamente conlleva su inscripción en el calendario cívico-cultural de la Coordinación de Promoción de los Valores Cívicos y Culturales de la Secretaría de Gobierno (Segob) del Estado de Veracruz.

De esa forma, se fomenta la participación de la ciudadanía, asociaciones civiles, clubes ecuestres, instituciones educativas y dependencias de gobierno en la organización de actividades de carácter cultural y recreativo.

En la exposición de motivos se menciona que las actividades culturales desempeñan un papel fundamental en el estado y los municipios, ya que fortalecen la identidad local y el sentido de pertenencia comunitaria, elevan la calidad de vida y promueven el desarrollo social.

Asimismo, impulsan la economía mediante el fomento del turismo y la generación de empleo, favorecen la inclusión y la cohesión social y contribuyen tanto a la educación como a la preservación del patrimonio cultural.

El diputado Urbano Bautista Martínez enlistó diversos sucesos históricos en los cuales el caballo ha desempeñado un papel fundamental y su participación en diversas ramas de la actividad económica del estado y del país, por lo que celebró la implementación de la conmemoración.