En Veracruz se fortalecen las raíces mexicanas: diputado Esteban Bautista

marzo 13, 2026

Xalapa, Ver., 13 de marzo de 2026.- En su participación durante el encuentro cultural denominado Fortaleciendo nuestra raíz, celebrado en el municipio de Ixhuatlancillo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, diputado Esteban Bautista Hernández, celebró la cultura, la lengua y la fuerza de las tradiciones que mantienen su vigencia en Veracruz.

En este acto, organizado por el presidente de la Organización Mexicana Legítima de Pueblos Originarios y Afromexicanos, Juan Carlos Tzanahua López, y que contó con la presencia de las diputadas Ingrid Jeny Calderón Domínguez, Tania María Cruz Mejía y Liud Herrera Félix y del diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, el legislador Bautista Hernández habló del México que ha empezado a caminar con pasos firmes hacia el desarrollo, atendiendo a todos los indígenas, a los olvidados y quienes fueron engañados.

Expresó su convicción e interés en atender a todos personalmente a ciudadanos y ciudadanas provenientes de todo el estado, de todas las clases sociales, empresarios, indígenas, sindicatos, razón por la cual estableció que cada miércoles en el Palacio Legislativo todas y todos puedan acudir y exponer inquietudes e iniciativas de interés comunitario.

Del trabajo de la LXVII Legislatura destacó la reciente reforma al Artículo 5 de la Constitución Política del estado, a partir de la cual “cada pueblo afrodescendiente originario puede desarrollarse libremente, puede practicar su cultura desarrollar y determinar libremente su destino y su futuro. Anteriormente eso no existía”.

Les informó también del proyecto surgido a partir de la comunicación con estudiantes de las Altas Montañas, quienes le manifestaron su deseo por contar con una extensión de la Universidad Veracruzana (UV) en esa región. Este proyecto, afirmó, ya se encuentra en marcha y con los cinco presidentes de los municipios vecinos ha iniciado las gestiones.

Adelantó que se realizará un estudio, una encuesta a 500 jóvenes para conocer qué carreras desean estudiar y con base en ello determinar dos especialidades a ofertar, y además a través de las autoridades se definirá una zona estratégica donde se establecerá dicha extensión universitaria.

En este encuentro, el presidente de la Organización Mexicana Legítima de Pueblos Originarios y Afromexicanos, Juan Carlos Tzanahua López, anunció la colaboración con el diputado Esteban Bautista para organizar y realizar el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Creadoras Indígenas, a celebrarse en el municipio de Ixhuantlancillo en mayo próximo, que reunirá a representantes de distintas regiones del país. Mujeres portadoras de su cultura, artesanas, parteras, líderes comunitarias compartirán sus conocimientos, creatividad y experiencia.

Asistieron la síndica, Irma Estela Martínez Flores y la regidora única, Alma Leticia Ávalos Pérez, ambas de Ixhuatlancillo; así como la y los munícipes de Magdalena, Olga Zepahua Tlecuile; de Soledad Atzompa, Romeo Rosales Crisóstomo; de Acultzingo, Daniel González Amaro; de Nogales, Libni Zuriel de la Cruz, y de Rafael Delgado, Miguel Ángel Sánchez Arcadio.