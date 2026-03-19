En menos de 24 horas, hallan dos tortugas muertas en Boca de Río

marzo 19, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. En menos de 24 horas fueron localizadas dos tortugas marinas en playas de Boca del Río, durante el miércoles 18 de marzo. Los visitantes y pobladores temen que su muerta tenga relación con el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

El primer ejemplar fue localizado específicamente en la denominada «Playa Tortuga», donde bañistas que disfrutaban de la tarde se percataron de la presencia del animal marino sobre la arena.

Debido a que la tortuga ya presentaba un avanzado estado de descomposición, se estima que el cuerpo permaneció a la deriva en el mar durante al menos tres días antes de que el oleaje lo arrojara a la orilla, activando de inmediato el interés de las autoridades ambientales para determinar el origen de la mortalidad.

El suceso ocurre en un contexto de alerta ambiental en la región, derivado del derrame de hidrocarburos reportado desde la primera semana de marzo en zonas aledañas como Alvarado.

Testigos del hallazgo opinaron que la contaminación por petróleo podría ser la causa directa del deceso del animal, dada la cercanía con las áreas afectadas por la mancha de crudo.

Sin embargo, personal de guardavidas que acudió al sitio señaló que el ejemplar presenta una fractura visible en el caparazón, lesión que comúnmente es provocada por el impacto de hélices de embarcaciones de gran calado que transitan frente al puerto, lo que añade una línea de investigación adicional sobre accidentes por navegación.

Las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y biólogos locales han sido notificados para realizar la necropsia correspondiente y confirmar si la causa de muerte fue por intoxicación química, traumatismo o una combinación de factores ambientales.

La noche del miércoles también fue hallada una tortuga lora sin vida en la playa “La Bamba”, en el mismo municipio de Boca del Río, una situación que no es muy común en la zona.