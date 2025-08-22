En marzo, posible elección extraordinaria para elegir diputado por Tuxpan

agosto 22, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Se prevé que será en el mes de marzo del 2026, cuando el Organismo Público Local Electoral (OPLE) realice la elección extraordinaria para votar por el diputado local del distrito de Tuxpan, curul que quedará acéfala a partir del 1 de enero del 2026.

El diputado local Daniel Cortina asumirá el cargo de presidente municipal de Tuxpan, en tanto que su suplente, la diputada del Verde, Citlalli Medellín, hará lo propio en Tamiahua, donde ganó la elección local.

Esta situación abre la puerta a un procedimiento inédito en el Congreso de Veracruz: convocar a una elección extraordinaria para que la población del distrito de Tuxpan que se quedará sin representante popular.

El proceso jurídico para la elección extraordinaria inicia con la declaratoria del Congreso de Veracruz sobre la vacante de la curul, confirmó Gabriel Zúñiga, representante de Morena ante el Consejo General del OPLE.

Una vez que Daniel Cortina solicite licencia para asumir la alcaldía, se llamaría a su suplente; sin embargo, al encontrarse en la misma situación —luego de que Citlalli Medellín fue electa como alcaldesa de Tamiahua-, la curul queda sin un representante legal.

Congreso deberá notificar al OPLE

En ese escenario, el Congreso del Estado tiene la obligación de aprobar un punto de acuerdo para declarar vacante la diputación de Tuxpan. Posteriormente deberá notificar al Organismo Público Local Electoral (OPLE), que será la instancia encargada de organizar la elección extraordinaria.

“Aquí el Congreso tendría que declarar que está vacante o acéfala esa diputación, en consecuencia tendrá que notificarle al OPLE, para que organice una elección extraordinaria”.

De acuerdo con la normatividad, dijo el morenista, el OPLE contaría con un plazo de 45 días para realizar la jornada electoral, tomando como referencia lo previsto para la anulación de comicios municipales.

Esto significa que, si la declaratoria de vacancia ocurre en los primeros días de enero de 2026, la elección extraordinaria se estaría celebrando a mediados de marzo del mismo año.

“No hay ningún precedente de una vacante en una diputación, lo que se tomaría por similitud sería la anulación de la elección de un Ayuntamiento, esto es, a partir de que se decreta la anulación de un Ayuntamiento, tendríamos 45 días para poder realizar la elección.

“Esto quiere decir que a partir de que el Congreso decrete la vacante en Tuxpan, tendríamos 45 días para realizar la elección extraordinaria de la diputación”, explicó el representante partidista.

El nuevo diputado rendiría protesta en junio

Una vez celebrada la elección, se deben contemplar los plazos de impugnación que los partidos políticos puedan interponer. Por ello, se prevé que la persona electa como nuevo representante de Tuxpan tome protesta hasta junio de 2026. El encargo tendría vigencia únicamente hasta el cierre de la actual Legislatura, en 2027.

En materia financiera, el OPLE deberá incluir dentro de su presupuesto de 2026 los recursos necesarios para esta elección extraordinaria, además de prever el arranque del proceso electoral ordinario de 2027, cuando se votará para renovar las 30 curules del Congreso local.