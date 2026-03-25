En estos 65 municipios se podría aumentar el pago del predial en 2026

marzo 25, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– Un total de 65 ayuntamientos de Veracruz podrán suscribir, a partir de este miércoles 25 de marzo, convenios de colaboración con la Dirección de Catastro de la Secretaría de Gobierno (Segob) para actualizar sus padrones y valores catastrales, lo que tendrá impacto en el pago del impuesto predial en 2026.

De acuerdo con la disposición avalada por el Congreso de Veracruz, los municipios que se adhieran a este esquema contarán con apoyo técnico del Estado para la actualización de sus registros de propiedades, la identificación de inconsistencias y la revisión de valores conforme a las características de los inmuebles.

Además, alrededor de 50 municipios más remitieron al Congreso solicitudes para que la Secretaría de Gobierno los apoye en la implementación de mecanismos de actualización del padrón de propietarios de viviendas, terrenos y establecimientos comerciales.

El impuesto predial representa la principal fuente de ingresos propios de los ayuntamientos y se paga generalmente al inicio de cada año. Su cálculo se basa en el valor catastral del inmueble, determinado por la suma del valor del suelo y de la construcción.

Sobre esta base se aplica una tasa o tarifa, lo que da como resultado el monto final que deben cubrir los contribuyentes para financiar servicios públicos como alumbrado, recolección de basura y pavimentación.

A través de los convenios, el gobierno estatal proporciona herramientas como tecnología de fotogrametría y el apoyo de peritos valuadores, lo que permite identificar diferencias entre las características registradas y la situación física de los inmuebles, como ampliaciones no reportadas. La actualización de estos datos permite contar con padrones más precisos y mantener actualizada la información catastral de los municipios.

Como parte del acuerdo, los ayuntamientos se comprometen a mantener sincronizada la información del padrón de contribuyentes y la cartografía catastral, además de reportar los ingresos obtenidos por concepto de impuesto predial y traslación de dominio.

Los municipios que podrán actualizar sus valores catrastales son:

  1. Altotonga
  2. Amatitlán
  3. Chiconquiaco
  4. Colipa
  5. Espinal
  6. Huayacocotla
  7. Landero y Coss
  8. Rafael Lucio
  9. Santiago Sochiapan
  10. Tancoco
  11. Tantoyuca
  12. Tlacojalpan
  13. Tlacolulan
  14. Vega de Alatorre
  15. Castillo de Teayo
  16. Cerro Azul
  17. Chicontepec
  18. Coahuitlán
  19. Coetzala
  20. Cotaxtla
  21. Coyutla
  22. Ilamatlán
  23. Ixhuacán de los Reyes
  24. Ixhuatlán de Madero
  25. Jalacingo
  26. Las Minas
  27. Nautla
  28. Papantla
  29. Playa Vicente
  30. Tlalnelhuayocan
  31. Tuxpan
  32. Alpatláhuac
  33. Camarón de Tejeda
  34. Cazones de Herrera
  35. Ixhuatlán del Café
  36. Jalcomulco
  37. Las Vigas de Ramírez
  38. Tampico Alto
  39. Tepatlaxco
  40. Tlacotepec de Mejía
  41. Villa Aldama
  42. Banderilla
  43. Comapa
  44. Coxquihui
  45. Filomeno Mata
  46. Martínez de la Torre
  47. Mecatlán
  48. Naranjos-Amatlán
  49. Tecolutla
  50. Tepetlán
  51. Tihuatlán
  52. Úrsulo Galván
  53. Zacualpan
  54. Atzalan
  55. Ayahualulco
  56. Chocamán
  57. Chontla
  58. Manlio Fabio Altamirano
  59. Miahuatlán
  60. Pánuco
  61. Sochiapa
  62. Teocelo
  63. Texistepec
  64. Tlaltetela
  65. Veracruz