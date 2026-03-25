En estos 65 municipios se podría aumentar el pago del predial en 2026

En estos 65 municipios se podría aumentar el pago del predial en 2026

marzo 25, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– Un total de 65 ayuntamientos de Veracruz podrán suscribir, a partir de este miércoles 25 de marzo, convenios de colaboración con la Dirección de Catastro de la Secretaría de Gobierno (Segob) para actualizar sus padrones y valores catastrales, lo que tendrá impacto en el pago del impuesto predial en 2026.

De acuerdo con la disposición avalada por el Congreso de Veracruz, los municipios que se adhieran a este esquema contarán con apoyo técnico del Estado para la actualización de sus registros de propiedades, la identificación de inconsistencias y la revisión de valores conforme a las características de los inmuebles.

Además, alrededor de 50 municipios más remitieron al Congreso solicitudes para que la Secretaría de Gobierno los apoye en la implementación de mecanismos de actualización del padrón de propietarios de viviendas, terrenos y establecimientos comerciales.

El impuesto predial representa la principal fuente de ingresos propios de los ayuntamientos y se paga generalmente al inicio de cada año. Su cálculo se basa en el valor catastral del inmueble, determinado por la suma del valor del suelo y de la construcción.

Sobre esta base se aplica una tasa o tarifa, lo que da como resultado el monto final que deben cubrir los contribuyentes para financiar servicios públicos como alumbrado, recolección de basura y pavimentación.

A través de los convenios, el gobierno estatal proporciona herramientas como tecnología de fotogrametría y el apoyo de peritos valuadores, lo que permite identificar diferencias entre las características registradas y la situación física de los inmuebles, como ampliaciones no reportadas. La actualización de estos datos permite contar con padrones más precisos y mantener actualizada la información catastral de los municipios.

Como parte del acuerdo, los ayuntamientos se comprometen a mantener sincronizada la información del padrón de contribuyentes y la cartografía catastral, además de reportar los ingresos obtenidos por concepto de impuesto predial y traslación de dominio.

Los municipios que podrán actualizar sus valores catrastales son: