En el marco del Día Mundial del Agua, Ayuntamiento de Xalapa realiza Tequio en la Laguna de Casa Blanca

En el marco del Día Mundial del Agua, Ayuntamiento de Xalapa realiza Tequio en la Laguna de Casa Blanca

marzo 22, 2026

Xalapa, Ver., 22 de marzo de 2026.- En respuesta a una petición ciudadana registrada durante las jornadas del Día del Pueblo, el Ayuntamiento de Xalapa llevó a cabo este domingo una jornada más de los Tequios por el Bien de Xalapa, en esta ocasión en la Laguna de Casa Blanca, con la coordinación de la Dirección de Juventud y la participación activa de las distintas áreas, que dirige la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, quien estuvo acompañada por el Regidor Segundo, Lic. Axel Fernández Cambambia; la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura; el Regidor Cuarto, Lic. Alonso Osegueda Cruz; la Regidora Quinta, Dra. Raquel Castañeda González; Directoras y Directores del Ayuntamiento.

Esta jornada, en el marco del Día Mundial del Agua, comenzó en punto de las 8:00 horas en este importante espacio público ubicado en la colonia Casa Blanca, a fin de recuperar, conservar y dignificar las áreas comunes en beneficio del bienestar colectivo de la población xalapeña.

Se contó con la participación del personal de algunas áreas del Ayuntamiento, entre estas, Presidencia, Sindicatura, Secretaría, SIPINNA, Ingresos y Presupuesto, Salud, Contabilidad, Educación, Alumbrado Público, Cultura Física, Limpia Pública, Atención Ciudadana, Jurídico, Contraloría, Transparencia, Desarrollo Económico, Turismo, Participación Ciudadana, CONMAS, IMMX, Protección Civil, Gobierno Abierto y DIF, quienes se sumaron de manera directa a las labores, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía y promoviendo el sentido de corresponsabilidad social.

Como parte de la logística del tequio, se realizaron actividades de recolección de basura, barrido general, chapeo, repintado de bancas y desazolve de canales, además de intervenciones específicas en distintos puntos de la zona.

En coordinación con la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), una cuadrilla llevó a cabo trabajos de limpieza directa de la laguna y desazolve de canales.

Por su parte, personal de Obras Públicas realizó el repintado de guarniciones y muros, mientras que brigadas organizadas atendieron la limpieza lateral del cuerpo de agua, la zona de la cancha y el andador del lado izquierdo, mediante la recolección de residuos, hojas y hojarasca.

El Ayuntamiento de Xalapa trabaja con el firme compromiso por el cuidado del medio ambiente y la atención de las solicitudes ciudadanas, promoviendo valores como la solidaridad, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia.

Por lo que estas actividades se realizan de manera quincenal, los días domingo, en distintos puntos del municipio, generando un impacto positivo y sostenido en la imagen urbana y en la calidad de vida de la población.