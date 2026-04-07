En colaboración con la SS, el IMMX organiza campaña gratuita de vasectomías

En colaboración con la SS, el IMMX organiza campaña gratuita de vasectomías

abril 6, 2026

Xalapa, Ver., 6 de abril de 2026.- Con el propósito de promover la planificación familiar y garantizar el acceso a servicios de salud gratuitos, en coordinación con la Secretaría de Salud (SS) de Veracruz, el Ayuntamiento de Xalapa, que preside la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, a través del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), llevará a cabo una campaña de vasectomías.

La jornada se realizará el viernes 17 de abril, a partir de las 8:30 horas, en el Centro de Salud «Gastón Melo», ubicado en la calle Diego Leño número 2 Bis, en la zona centro de la ciudad.

Las personas interesadas deberán presentar copia de INE y CURP; acudir con baño corporal normal y haber ingerido un desayuno ligero, ya que no es necesario el ayuno; realizar el rasurado de la zona genital, y llevar compañía, a fin de tener apoyo caso de presentar alguna molestia posterior al procedimiento.

También es necesario asistir con ropa interior ajustada para facilitar la recuperación.

La vasectomía es una intervención quirúrgica sencilla, segura y gratuita, dirigida a hombres; contribuyendo a la corresponsabilidad en la toma de decisiones reproductivas.

Asimismo, ayuda a reducir riesgos en la salud de mujeres y personas gestantes, favoreciendo su bienestar físico y emocional, además de que promueve relaciones más equitativas basadas en el cuidado mutuo.

Para más informes, el IMMX pone a disposición de la población los números telefónicos: 228 171 0250 y 229 576 3297.