En agosto se inhabilitaron mil 500 líneas telefónicas utilizadas para extorsión: FGE 

septiembre 12, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se han reducido considerablemente los índices de los delitos de fuero común entre ellos el de la extorsión, aseguró la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns.

En entrevista, encargada de la procuración de justicia del Estado reconoció que la extorsión a nivel nacional no se podía disminuir, sin embargo con la estrategia federal para fortalecer las unidades especializadas en combate al secuestro y ahora, a la extorsión ha cambiado la nomenclatura.

“Estamos en total coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública que a través del C-4 maneja el 089, yo les comparto que tan solo en el mes de agosto se inhabilitaron mil 511 líneas telefónicas que permitió que no concluyera en algún engaño o extorsión”.

La Fiscal General hizo un llamado a la ciudadanía en general a confiar en las autoridades y presentar la denuncia correspondiente, pues con ella se podrá combatir este tipo de delitos.

Asimismo, cuestionada sobre qué porcentaje de estas líneas provenían de los Centros de Reinserción Social (penales) dijo no tener el dato, sin embargo, aseveró que eso no es común.

“Se está atendiendo también desde la federación esta situación, los penales no dependen de la Fiscalía, pero estamos de manera coordinada compartiendo esta información que se genera con las denuncias que se hacen para que se haga la estrategia nacional”.

Hay que recordar que a raíz de la puesta en marcha de la estrategia nacional de seguridad pública en contra del delito de la extorsión, las Unidades Especializadas en Combate al Secuestros, agregaron a sus acciones el combate a la extorsión, situación en la que ya está la Unidad veracruzana.