En 40 años no había vuelto a bajar la pobreza como en los últimos 7 años: reitera Sheinbaum

agosto 17, 2025

Reinaugura la UMF 93 del IMSS en Cerro Gordo, la primera del país en contar con tomógrafo y ser del modelo plus

En 2027 se tendrá ya la integración de todos los sistemas de salud y que un paciente se pueda atender en el Centro de Salud, clínica u hospital más cercano siendo o no derechohabiente

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En el cierre de su gira de fin de semana por el centro y sur del país que incluyó una trinacional y binacionales separadas con sus homólogos de México y Belice, este domingo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reinauguró en Cerro Gordo, Ecatepec, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 93, dañada por el sismo de 2017.

En este marco, la primera mandataria de la nación retomó la cifras de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual indicó la semana pasada que entre 2019 y 2025 13.7 millones de mexicanos salieron de la pobreza en todo el país, lo cual volvió a calificar como “una hazaña”.

“La semana pasada anunció el Instituto nacional de Estadística, el INEGI, que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, una hazaña, hay algunos que no nos quieren, que no están de acuerdo con la Cuarta Transformación que les es imposible reconocer este resultado, y es que, fíjense no solamente salieron 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, sino que la encuesta nacional ingreso – gasto de los hogares mostró hace también una semanas que la diferenciación social entre la 10ª parte más rica y la 10ª parte más pobre, es decir el decil de ingreso, así se llama, el decil de mayor ingreso y el decil de menor ingreso, si dividimos a todos los hogares mexicanos en 10 conjuntos, pues vamos a tenerlos divididos por ingresos, los de más ingresos y los de menos ingresos, en la época de el 2006, al 2012, la diferencia entre los más ricos y los más pobres era de 38 veces y ahora se redujo a 14 veces, es decir se distribuyó mejor la riqueza”. Indicó.

A renglón seguido, la primera mandataria de la nación cuestionó a los más de 5 mil personas que se dieron cita a este evento, para inmediatamente después indicarles que esta reducción de la pobreza es la mayor que se ha dado en los últimos 40 años.

“¿Qué fue lo que hizo que ahora?, fíjense, nada más estamos en el porcentaje de población pobre más bajo desde hace 40 años, es decir durante 40 años, no había disminuido realmente la pobreza en nuestro país, al contrario, se incrementó y ahora este resultado muestra que la población en situación de pobreza es un porcentaje que es el menor en 40 años, es decir, las personas viven con mayor bienestar; ¿Qué fue lo que ocurrió en estos seis años en el país?, pues cambió el modelo de desarrollo, durante 36 años en México hubo un modelo que se llamó el modelo neoliberal de 1982 al 2018, ese modelo planteó que era mucho mejor que todo fuera privado y que prácticamente desapareciera lo público que el gobierno no tenía capacidad de dar servicios, que el gobierno no tenía las posibilidades de desarrollar actividades para el beneficio de la población, que esto debían desarrollarlo los privados, no privatizaron más cosas en ese periodo porque no se les permitió, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, no privatizaron más de lo que de por sí se privatizó en muchos servicios entre otras cosas, gracias a las y los trabajadores del Seguro Social, gracias a su sindicato que hay que darle un aplauso a su organización”. Abundó.

En cuanto a la UMF que este domingo se reinauguró, la jefa del Estado Mexicano junto con el director del IMSS, Zoé Robledo, indicó que esta es la primera en el país en contar con consultorios de traumatología y ortopedia así como un tomógrafo incluido, obra para la cual el Gobierno de México destinó 435 millones de pesos. Contará con 51 consultorios totales, que, junto con la transformación de la misma, forma parte del Programa para el Oriente del Valle e México, que, reiteró, se llamará “amor con amor se paga”.

Para finalizar, la también científica anunció que para 2027 se logrará la unión de todo el

Sistema Nacional de Salud para que, “si un derechohabiente tiene más cerca una unidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y es derechohabiente del sistema ordinario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se pueda atender en donde desee”.