Empresas impulsan producción forrajera en localidades de Veracruz y Puebla

diciembre 8, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Algunas empresas laboran conjuntamente con agricultores para impulsar la rotación de cultivos en localidades de Puebla y Veracruz, mediante la producción de forrajes y de esta manera mitigar las afectaciones al campo debido al cambio climático.

Altosano Granjas Carroll de México indica que el sistema de rotación de cultivos incluye la producción de silo de maíz en el ciclo primavera-verano y avena en el ciclo otoño-invierno, con el objetivo de cubrir períodos de producción de praderas y proporcionar abundante material para la conservación de forraje.

El proyecto tiene como objetivo general contribuir a la producción eficiente de forraje destinado a la alimentación del ganado vacuno lechero, garantizar un abasto permanente de forraje, manejar eficientemente las praderas para alcanzar una alta productividad animal y desarrollar capacidades para la mejora continua en el suministro de forraje, lo que ayuda a los productores de la región.

Lo anterior se realiza con la planificación en el uso y combinación de recursos forrajeros, considerando factores como la fertilidad del suelo, la rotación de cultivos, la preparación del suelo, métodos de siembra, riego, control de malezas y plagas, y el manejo de la cosecha de avena y ensilaje de maíz.

La empresa, interesada en apoyar a los campesinos de la región donde tiene operaciones, inicialmente implementó en 2023 el sistema que cubrió más de 60 hectáreas, beneficiando a más de 30 hatos de ganado vacuno lechero con una inversión de 246 mil 300 pesos.

Los resultados para el período 2023-2024 incluyen una producción de 65,000-70,000 kg/hectárea de silo de maíz y 250-300 pacas de forraje de avena, asegurando una disposición permanente anual de forraje para los hatos ganaderos.

El proyecto de praderas de forraje, implementado por Altosano Granjas Carroll, representa un esfuerzo significativo para abordar los desafíos que el cambio climático impone a la producción de forrajes en la región de Puebla y Veracruz, una región muy retadora para la agricultura por su clima frío y seco. En 2025 se espera cerrar con excelentes resultados gracias al buen temporal de lluvias que ha vivido la zona de influencia del proyecto.

La inversión se ha efectuado con la colaboración de productores locales, donde se busca garantizar la sostenibilidad y eficiencia en la producción de forraje para el ganado lechero, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y la economía local, con el apoyo de técnicos e ingenieros agropecuarios.