Empresas electrifican comunidades con celdas solares

agosto 18, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Algunas empresas entregaron sistemas de electrificación rural a través del uso de fotoceldas en comunidades cercanas a las fábricas.

En comunidades cercanas a las instalaciones de Altosano Granjas Carroll se entregaron dos sistemas de electrificación rural a través del uso de fotoceldas que ha beneficiado al 38 por ciento de la ranchería de Cerro Viento, correspondiente al municipio de Tepeyahualco, estado de Puebla.

En dos acciones diferentes la empresa porcícola ha entregado a igual número de familias su sistema fotovoltaico para generar su energía eléctrica con el cual podrán utilizar sus aparatos domésticos y así mejorar su calidad de vida en una población que carece totalmente de este servicio básico, así como el de agua potable, entre otras carencias.

Este proyecto genera electrificación por vivienda con un sistema solar aislado que provee 1.5kWh al día para ser utilizada en los siguientes electrodomésticos: radio, televisor, licuadora, computadora, equipo celular y tres focos.

Actualmente esta ranchería cuenta con 16 habitantes, de un total de seis familias, de las cuales dos de ellas han visto transformada su vida.

“A través de nuestro compromiso con el desarrollo social y la inclusión energética, instalamos un sistema de energía solar fotovoltaico que ahora les permite iluminar su vivienda, cargar dispositivos y utilizar electrodomésticos básicos como radio, licuadora, televisión y más”, se lee en un comunicado.

Cabe mencionar que el primer sistema de celdas solares se instaló en 2023 beneficiando a cuatro personas de la familia de la señora Guadalupe Díaz Cortes, y en este año 2025 se benefició a dos integrantes de la familia del señor Don Celedonio Báez Marín, quien por primera vez ha podido ver la televisión.

“Por primera vez, esta familia puede ver televisión en su hogar, disfrutar de la comodidad de tener luz eléctrica y sentirse conectada con el mundo. ¡Su felicidad y gratitud nos motivan a seguir trabajando por comunidades más dignas y sostenibles! En Granjas Carroll reafirmamos nuestro compromiso de llevar energía, esperanza, felicidad y futuro a donde más se necesita”.