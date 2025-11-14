Emiten convocatoria para entrega de la Medalla Adolfo Ruiz Cortines 2025

noviembre 14, 2025

• La Comisión Especial determinó que las propuestas sean recibidas en la oficina de la diputada Bertha Ahued, durante el periodo comprendido del 14 al 28 de noviembre.

Xalapa, Ver., 14 de noviembre de 2025.- La Comisión Especial para el Otorgamiento de la Medalla y Diploma Adolfo Ruiz Cortines 2025, presidida por la diputada Bertha Rosalía Ahued Malpica, emitió la convocatoria, a fin de reconocer a las veracruzanas y los veracruzanos que se hayan distinguido por su participación en la sociedad, así como aquellas instituciones públicas o sociales que con sus acciones hayan contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población.

Los diputados y las diputadas Bertha Rosalía Ahued Malpica, presidenta, Urbano Bautista Martínez, secretario, y Felipe Pineda Barradas, Indira de Jesús Rosales San y Adrián Sigfrido Ávila Estrada, vocales, procedieron a la instalación de esta instancia legislativa, en cumplimiento del Acuerdo aprobado por el Pleno el pasado 6 de noviembre.

La convocatoria, dirigida a las asociaciones civiles y culturales, clubes de servicio, sindicatos, barras, agrupaciones y ciudadanía en general, indica que la recepción de propuestas se realizará del 14 al 28 de noviembre del año en curso, de 09:00 a 18:00 horas, en la oficina de la diputada Bertha Rosalía Ahued Malpica ubicada en el Palacio Legislativo o al correo electrónico: dip_bahued@legisver.gob.mx.

A cada propuesta debe adjuntarse un escrito en el que se señala a la veracruzana o veracruzano, instituciones, públicas o sociales propuestas, así como una semblanza, exposición de motivos, documentación comprobatoria y datos de contacto.

La Comisión Especial seleccionará de entre las propuestas a tres que, a su juicio, sean las de mayor mérito para recibir la distinción y considerará el cumplimiento de los requisitos, el impacto social, la trayectoria e historia de vida.

El Dictamen de la Comisión se someterá a la consideración del Pleno de la LXVII Legislatura, que decidirá a quién otorgará la Medalla y Diploma Adolfo Ruiz Cortines 2025.

