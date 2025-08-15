Emilio Olvera encabeza protesta en Xalapa; exige se respete su triunfo en Poza Rica

agosto 15, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Simpatizantes de Movimiento Ciudadano (MC) protestaron y bloquearon la calle Enríquez, frente a Palacio de Gobierno, en la ciudad de Xalapa, para exigir que se respete el triunfo de Emilio Olvera Andrade como alcalde electo de Poza Rica de Hidalgo.

Las personas cerraron durante varios minutos la circulación vehicular y reclamaron a las autoridades estatales que no intervengan en la elección del pasado domingo 1 de junio.

En entrevista, Emilio Olvera hizo un llamado para que las autoridades saquen las manos del proceso electoral 2024-2025.

“Estoy aquí para hacer el llamado que saquen la mano del Proceso Electoral, es el momento de defender la democracia. Eso pasó en Poza Rica y en Papantla, también le quieren arrebatar la presidencia a Boca del Río”, expresó.

Olvera Andrade recordó que obtuvo el triunfo con 3 mil votos de diferencia ante su contrincante más cercana del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Adanely Rodríguez.

Adelantó que este sábado 16 de agosto se pretenden abrir 51 urnas para iniciar un nuevo reconteo de votos, lo que consideró un acto fuera de la ley, debido a que los morenistas pretenden arrebatar el triunfo de MC en Poza Rica.

“Se va a resolver el día de mañana y se resolverá porque es una aberración jurídica y con eso pretenden arrebatarnos el triunfo. Le quiero decir a la ciudadanía pozarricense que vamos a defender hasta la última instancia, vamos a pedir que se respete el derecho”, añadió.

Emilio Olvera exigió al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que respete los votos ciudadanos y se garantice la democracia en el municipio de Poza Rica, ubicado en la zona norte del estado de Veracruz.