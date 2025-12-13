Ellos son los diputados locales que pedirán licencia para asumir alcaldías en 2026

Ellos son los diputados locales que pedirán licencia para asumir alcaldías en 2026

diciembre 13, 2025

Entrarán en funciones el próximo 1 de enero

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.– A un año y un mes del arranque de la 67 Legislatura, la tercera con mayoría de Morena, seis diputados locales —cuatro de Morena y dos del Verde Ecologista— dejarán su curul para asumir una alcaldía a partir del 1 de enero de 2026. Con ello, el distrito de Tuxpan quedará sin representación, debido a que su legislador también asumirá un cargo municipal.

El próximo lunes 15 de diciembre se celebrará la última sesión ordinaria del primer periodo del segundo año legislativo, en la cual se votará la licencia de otros cuatro diputados que resultaron ganadores en la jornada del 1 de junio. Antes, el Congreso ya había aprobado la solicitud de la morenista Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez y del hoy secretario de Turismo, Igor Rojí López.

En total, 13 diputadas y diputados locales de Morena, PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano compitieron por alguna alcaldía; únicamente cinco ganaron en las urnas, y se incorporarán a los Ayuntamientos a partir del primer día de 2026. En el caso de Igor Rojí, aunque no ganó la alcaldía de Orizaba, dejó la diputación para integrarse al gabinete estatal.

Pedirán licencia el próximo lunes:

1. Daniel Cortina Martínez (Morena – Distrito de Tuxpan)

Asumirá la alcaldía de Tuxpan el 1 de enero de 2026 junto a su compañera de fórmula, Citlalli Medellín Careaga. Al dejar la curul, el distrito quedará acéfalo por año y medio, y aunque podría convocarse a una elección extraordinaria, el OPLE ha planteado que no sería procedente, por lo que no habrá representante popular.

2. Rafael Gustavo Fararoni Magaña (Morena – San Andrés Tuxtla)

El legislador será el próximo alcalde de San Andrés Tuxtla. Ha sido diputado local en dos ocasiones y compitió nuevamente el 1 de junio, logrando el triunfo en las urnas.

3. Roberto Francisco San Román Solana (Morena – Tantoyuca)

Gobernará Tantoyuca, municipio del norte del estado. Su llegada marca un hecho inédito: por primera vez en más de veinte años, la administración municipal no quedará en manos de la familia Guzmán Avilés. San Román acumula dos periodos como diputado local.

4. Angélica Peña Martínez (PVEM – Cuitláhuac)

Ganó el distrito de Alvarado con 64 mil 453 votos en 2024. Previamente, de 2021 a 2024, fue diputada federal por Huatusco, también impulsada por el Partido Verde. En 2024 el PVEM la postuló como acción afirmativa indígena, y ahora será alcaldesa de Cuitláhuac, por lo que dejará sin concluir su tercer cargo consecutivo.

Diputados que ya habían pedido licencia

5. Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez (Morena – Poza Rica)

Trabajó en la administración municipal de Fernando Remes Garza. Antes de 2024 no había sido postulada para cargos de elección. Ganó la alcaldía tras el recuento total de los paquetes electorales del 1 de junio.

6. Igor Fidel Rojí López (Ex PRI / hoy funcionario estatal)

Hasta enero de 2024 militaba en el PRI. Tras renunciar al tricolor, se sumó públicamente al arranque de campaña de Rocío Nahle en Coatzacoalcos y poco después fue registrado como candidato a diputado local.

Perdió la elección con el priista Hugo Chaín, pero el 16 de junio pidió licencia definitiva para asumir como secretario de Turismo de Veracruz.