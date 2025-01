Elección de jueces y magistrados es inequitativa; algunos ya andan en campaña: PT

enero 22, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local, Ramón Díaz Ávila reconoció que algunos de los aspirantes a jueces y magistrados, que serán votados el 1 de junio, están usando los vacíos legales para “promoverse” como potenciales candidatos ante la renovación del Poder Judicial.

Consideró que la ley dejó abierta la posibilidad para que algunos de los aspirantes, puedan hacer uso de recursos públicos y de su propio cargo para promoverse antes del 1 de junio, fecha de la elección extraordinaria.

El lunes 20 de enero el Congreso de Veracruz informó que en la elección del 1 de junio se renovarán 15 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), 6 son en materia penal; 4 de la sala familiar; 3 de la sala civil y 2 en materia constitucional.

Además, de 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y 1 magistrada o magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Se renovarán los cargos de 39 juezas y 38 jueces de Primera Instancia, de conformidad con lo siguiente: 43 juzgados para la materia penal; 10 para materia civil; 12 para familiar; 5 para laboral y 7 juzgados mixtos para las materias penal, civil y familiar.

También se informó que 9 magistrados en funciones participarán en el proceso electoral, entre ellos: Lisbeth Jiménez Aguirre, presidenta del TSJE; Rosalba Hernández Hernández; María Lilia Viveros Ramírez; María del Socorro Hernández Cadena; Arturo Sosa Vázquez; Antonio Sobrevilla Castillo; Sergio Jiménez Maraboto; Esteban Martínez Vázquez y Alma Rosa Flores Ceballos.

Según los plazos legales, las personas interesadas en ser candidatos podrán inscribirse en las convocatorias de los Comités de Evaluación entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2025. No obstante, algunos ya están en campaña.

La presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Aurelia inició la promoción de la campaña “Amiga Yo te Ayudo” y la tarjeta “MujerES”, que le permite estar vigente en medios de comunicación, incluso, tiene un podcast, que se produce con recursos del Poder Judicial, en el que “difunde” el trabajo que realizan.

Al respecto, el diputado local, Ramón Díaz Ávila reconoció que “desafortunadamente” algunos ya tienen el cargo, y usan esos espacios para “promoverse”.

El lunes se aprobaron modificaciones al Código Electoral, para “regular” la elección de jueces y magistrados en Veracruz, sin embargo, los diputados no fueron específicos en de dónde provendrán los recursos para la campaña, ni cuales son los medios para su promoción.

“Desafortunadamente no podemos hacer nada, mientras no estén los reglamentos y convocatorias ya circulando. Debe haber algunas restricciones, porque no puede ser que alguien use su cargo, actual, para hacer promoción, y el resto no pueda hacer promoción porque está limitado.

“Sabemos que está pasando, no es el único caso el de la magistrada presidenta, sabemos de más casos, porque no está regulado de momento (…) no hay certeza en el INE ni el OPLE de cómo se va a realizar el cómputo”.