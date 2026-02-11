El patinador mexicano Donovan Carrillo asegura su segunda final olímpica en Milano Cortina

febrero 10, 2026

El mexicano Donovan Carrillo calificó a la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 tras sumar 75.56 puntos en el programa corto. Con este logro, el tapatío se sitúa entre los 24 mejores del mundo y asegura su segunda final olímpica consecutiva.

El patinador jalisciense rompe récords nacionales y emociona al público en Italia

Con este resultado, el jalisciense de 26 años hizo historia para México al convertirse en el primer nacional en lograr dos finales olímpicas en su disciplina. Al concluir su rutina en el Milano Ice Skating Arena, donde fue ovacionado por los asistentes al grito de “México, México”, el patinador no pudo ocultar su alegría y envió un emotivo mensaje a través de las cámaras: “Besos para México. Los sueños se hacen realidad”, expresó tras completar su coreografía.

Donovan recibió una puntuación de 39.71 en elementos técnicos y 36.85 en componentes, a pesar de una deducción de -1.00. El atleta destacó la importancia de representar al país en el escenario más importante del deporte mundial: “Estar en unos Juegos Olímpicos es algo inspirador, es como un premio a todos los deportistas, por tantos años de esfuerzo y dedicación… poner a México en el mapa creo que también es un plus”, compartió a los medios, subrayando su deseo de que más mexicanos se sumen a esta disciplina en el futuro.

Preparación en Canadá y expectativas para la gran final del próximo viernes trece

Actualmente, el patinador mantiene su base de entrenamiento en Toronto, Canadá, bajo la supervisión de Jonathan Mills y Myke Gillman, contando con el respaldo de la CONADE. En su programa corto, realizado al ritmo de “Hip-Hip Chin Chin”, demostró una evolución constante en sus habilidades, lo que le permite llegar con una mentalidad positiva a la siguiente ronda: “Hice mi trabajo, creo que por eso me mantengo optimista, creo que he entrenado muy duro y merezco estar en esa final”, aseguró con determinación.

La cita para la competencia de programa libre será el próximo viernes 13 de febrero a las 12:00 horas (tiempo del centro de México). En esta instancia, Carrillo Suazo buscará superar el puesto 22 obtenido en Beijing 2022, impulsado por la convicción de que el esfuerzo constante rinde frutos en la pista de hielo. Al abandonar la zona de competencia, el joven tapatío dejó una frase que ya resuena en todo el país: “los sueños se cumplen”, sellando así una jornada inolvidable para el deporte nacional.