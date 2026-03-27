El Coplademun presentó avances de la etapa final del Plan Municipal de Desarrollo 2026-2029

El Coplademun presentó avances de la etapa final del Plan Municipal de Desarrollo 2026-2029

marzo 27, 2026

Xalapa, Ver., 27 de marzo de 2026.- La Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, y el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, encabezaron este viernes la Sesión Ordinaria del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) en la que se presentaron avances para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2026-2029.

De acuerdo con lo expuesto, el PMD estará conformado por los ejes transversales: Participación Ciudadana, Bienestar Social y Humanismo, Paridad y Derechos Humanos, Gobierno Abierto y Transparencia.

En la sesión participaron el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz; la Coordinadora Municipal, Arq. María Esther Mandujano García; el Coordinador Social, Dr. Gerardo Alatorre Frenk; el Coordinador Técnico, Dr. Luis Arturo Vázquez Honorato; el Director de Gobierno Abierto y Asesor del Consejo, Lic. Gilberto Cházaro García.

Además, las Consejeras y Consejeros: Mtra. Yadira Petrilli Zilli, Mtra. Tacia Berenice Rojas del Valle, Lic. María Xóchitl Guzmán Segundo y Lic. Bernardo Martínez Ríos.

Asimismo, se presentó el Informe de los Foros de Consulta Ciudadana para la Elaboración del PMD 2026-2029, en el que participaron con sus propuestas 879 personas de la academia, el sector empresarial, sindicatos y vecinas y vecinos de 139 colonias, como Insurgentes, José Cardel, La Higuera, Pedreguera, Las Flores, Laureles, Libertad, Lomas de Casa Blanca, Lomas de Chapultepec, Lomas de Santa Fe y Lomas del Tejar, por mencionar algunas.

Se destacó la participación de las mujeres, quienes presentaron distintas iniciativas en los Foros de Consulta, donde se abordaron temas como Derechos Humanos y Sociales; Derecho a un Medio Ambiente Sano, Seguro y Sostenible; Movilidad y Desarrollo Municipal; Bienestar y Visión de Futuro, y Seguridad.

También se aprobaron las suplencias del Consejo y el Acta de la Sesión Ordinaria del 20 de febrero del año en curso.