El 75% de los mexicanos vive con miedo: IMCO

febrero 24, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La percepción de inseguridad en México ha empeorado en los últimos años, convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico y social del país.

De acuerdo con datos recientes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), basados en encuestas del INEGI 2025, 3 de cada 4 mexicanos se sienten inseguros en sus respectivos estados.

El mapa de percepción de inseguridad revela una realidad alarmante, pues la mayor parte del territorio nacional se encuentra teñida de tonalidades naranja y rojo, lo que indica niveles de percepción superiores al 75.6%.

Esta desconfianza en el entorno no es solo una cifra estadística, sino un síntoma de la fragilidad en la que se encuentran las instituciones de seguridad. Mientras que muy pocas entidades mantienen niveles moderados (tonos verdes o amarillos), el centro y occidente del país muestran los focos más agudos de temor ciudadano.

Este análisis del IMCO muestra que la seguridad no es solo un tema de justicia, sino un pilar económico. La falta de un Estado de derecho sólido actúa como un impuesto invisible que inhibe la prosperidad.

El miedo limita la interacción ciudadana y la confianza en la comunidad. Un entorno inseguro eleva los costos operativos de las empresas y ahuyenta nuevos proyectos. Los ciudadanos modifican sus hábitos de consumo y trabajo para evitar riesgos, reduciendo el dinamismo del mercado interno.

Para el IMCO, el fortalecimiento de la seguridad pública es la precondición fundamental para el desarrollo del país. Sin garantías básicas de integridad física y patrimonial, los esfuerzos por aumentar la competitividad nacional seguirán encontrando un techo de cristal.

La cifra es contundente: en 2025, el 75.6% de la ciudadanía reportó sentirse insegura, una realidad que exige una reevaluación urgente de las estrategias de seguridad pública para recuperar la confianza y reactivar el potencial económico de México.