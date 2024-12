Efraín Juárez gana Liga y Copa de Colombia como DT

diciembre 23, 2024

Efraín Juárez ha logrado un histórico doblete en el fútbol colombiano al guiar al Atlético Nacional a ganar tanto la Liga como la Copa de Colombia en la misma temporada.

Juárez se convirtió en el primer técnico mexicano en ganar la Liga y la Copa de Colombia, logrando este doblete en su primer semestre al frente del club. Al exfutbolista le tomó sólo cuatro meses.

Bajo su dirección, el Atlético Nacional venció a Deportes Tolima en la final de la Liga Colombiana con un marcador global de 3-1, después de ganar 2-0 en el partido de vuelta. Además, el club antioqueño llegó a 18 campeonatos nacionales.

Previamente, el equipo había ganado la Copa Colombia al derrotar al América de Cali con un marcador global de 3-1.

“Lloraba por alegría, lloraba por frustraciones, lloraba por injusticias, pero siempre me las guardé y me las comí todas. Y al final creo que hoy tiene la recompensa. Agradecerle siempre a la gente que estuvo, que es mi familia, mi club, mis jugadores. Y bueno, ojalá disfruten mucho porque costó, me costó la verdad”, declaró Efraín Juárez acerca de los primeros meses de su estancia en Colombia.

Este doblete es el tercer caso en el fútbol colombiano donde un equipo gana ambos títulos en la misma temporada. Anteriormente, lo había logrado Millonarios en 1952 y Atlético Nacional bajo la dirección de Juan Carlos Osorio en 2013.

Su logro también marca un hito para los técnicos no sudamericanos en Colombia, siendo el primer mexicano en alcanzar este éxito y el segundo no sudamericano después de Vladimir Popovic, quien lo logró en 1974.