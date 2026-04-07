«Dormimos afuera por el calor»: pobladores de Las Barrancas denuncian crisis eléctrica

abril 7, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Residentes de la comunidad Las Barrancas, municipio de Alvarado, así como de localidades vecinas como Mata de Uva, Playa Zapote y El Bayo, denunciaron una crisis persistente en el suministro de energía eléctrica que afecta la zona desde hace seis meses.

A pesar de contar con una red recientemente instalada, los usuarios reportan apagones diarios que se extienden hasta por tres días.

Octavio Reyes, habitante afectado, señaló que la situación es insostenible. Según su testimonio, la modernización de los transformadores en la comunidad no ha servido de mucho, pues el sistema general en la zona de Alvarado parece estar colapsado o ser obsoleto en otros puntos de conexión.

La falta de refrigeración constante ha provocado que las familias pierdan sus alimentos de forma recurrente.

“Todo se echa a perder, la verdad. Aprovechamos lo que se puede y lo demás se tira», lamentó Reyes, quien además mencionó que deben reinvertir constantemente en víveres básicos debido a la inestabilidad del servicio.

A pesar de los constantes reportes ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los vecinos aseguran que no han recibido una solución definitiva ni una explicación oficial por parte de la paraestatal o del Ayuntamiento de Alvarado. Personal de CFE acude a la zona tras los reportes, pero el servicio falla nuevamente al poco tiempo.

Uno de los puntos que más genera indignación entre los pobladores es el costo del servicio. Octavio Reyes afirmó que los recibos llegan con montos que oscilan entre los 500 y los mil 500 pesos, sin que se reflejen descuentos por las horas o días que pasan sin energía.

“A ellos no les importa si hay o no hay luz; el cobro continúa. Y hay que pagarlo, porque si no, nos la cortan de plano», sentenció.

Ante las altas temperaturas que azotan la región costera, los habitantes se ven obligados a dormir a la intemperie para mitigar el calor, mientras esperan que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto para normalizar el servicio eléctrico en esta zona turística y pesquera.

Incluso, ya se han manifestado en meses pasados sin obtener una respuesta favorable por parte de autoridades y de la Comisión Federal de Electricidad.