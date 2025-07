Don Ricardo ahora se encadena a una silla y bloquea centro de Xalapa

julio 17, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Juan Ricardo Ordóñez inició huelga de hambre hace 40 días y, al no obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades, bloqueó la calle Enríquez en el centro de Xalapa, durante la tarde de este jueves 17 de julio.

El señor insistió en que desde hace cuatro años presentó una denuncia por fraude en la compra de terrenos en la ciudad de Coatzacoalcos, de donde es originario, y a la fecha las investigaciones no avanzan.

El pasado martes 15 de julio se encadenó a una luminaria de Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, frente a Palacio de Gobierno, y durante el miércoles recibió atención por parte de paramédicos al presentar un cuadro de deshidratación.

Este jueves decidió emprender medidas más drásticas y cerrar la calle Enríquez encadenado a una silla de plástico para presionar a las autoridades, en busca de que el caso no quede en la impunidad.

“La comisión no habla conmigo. Necesitaba hacer un amparo, ellos no quieren hacer amparo. Me falló la comisión de atención a víctimas. Me falló derechos humanos. No está aquí. Me falló la gobernadora. No está aquí. Me falló política regional. Me falló la fiscalía”, expresó.

El entrevistado denunció el presunto “fracaso” de las instituciones en la atención de sus necesidades y sus derechos humanos. Lleva tres días sin beber ningún líquido.

“Me retiro de aquí, de la calle, siempre y cuando me digan qué día me va a atender la gobernadora y la asistencia diaria aquí, en la mañana y en la tarde. Porque tres días sin tomar agua y cuarenta días sin comer, cualquier día va a colapsar mi cuerpo. Y lo más seguro es que ya tenga afectaciones en mis riñones y en el hígado”, finalizó.