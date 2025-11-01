Docentes de Ilamatlán piden rehabilitar caminos y puentes dañados

noviembre 1, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.— Docentes de la parte alta del municipio de Ilamatlán, Veracruz, solicitaron a la gobernadora Rocío Nahle García la rehabilitación del camino rural que conecta la cabecera municipal con las comunidades de Tenexco, Conquextla, Teacapa, Apachtla y Chochotla, el cual —aseguran— se encuentra en condiciones intransitables.

En una carta dirigida a la mandataria estatal, los profesores expresaron su preocupación por el deterioro del camino de terracería y la destrucción de los puentes vehiculares que comunican a Tenexco y Chochotla, lo que ha dificultado el acceso de habitantes y personal educativo.

“No bastará con abrir paso; se necesita una inversión para embalastrar el camino, abrir cunetas y construir varias rampas de concreto”, señala el escrito.

Los docentes detallaron que se requieren rampas de concreto de entre 70 y 100 metros lineales en distintos tramos, así como la reconstrucción de los puentes dañados, a fin de garantizar un tránsito seguro.

Obras prioritarias solicitadas:

Salida hacia la comunidad de Tenexco: rampa de concreto de 100 metros lineales.

Segunda curva de Tenexco rumbo a Conquextla: rampa de concreto de 70 metros.

Subida pronunciada junto a los gaviones o muro de contención: rampa de concreto de 100 metros.

La solicitud fue enviada el 29 de octubre de 2025, con la esperanza de que el gobierno estatal considere esta obra prioritaria para mejorar la comunicación y seguridad en la zona serrana de Ilamatlán.

Desde Presidencia reconocen comunidades aún incomunicadas

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, a 21 días de las inundaciones en el norte del estado, seis localidades continúan incomunicadas en los municipios de Ilamatlán y Zontecomatlán.

En el caso de Ilamatlán, las comunidades afectadas son: Atempa, Chahuatlán, Tecapa, Tenexco y Xaltipa; mientras que en Zontecomatlán permanece sin acceso la localidad de José María Pino Suárez.

En Ilamatlán se reportan cuatro personas muertas y tres desaparecidas, aunque ya se logró restablecer al 100 por ciento la energía eléctrica y se informó que los afectados ya fueron censados por el Bienestar, para recibir apoyos.

El 21 de octubre, Rogaciano Cortés Ramírez, docente del Telebachillerato Comunitario de Tecapa, informó que la comunidad de Xaltipa, en el municipio de Ilamatlán, desapareció tras los deslaves y el desbordamiento de ríos en el norte de Veracruz provocados por las lluvias del 10 de octubre de 2025.

Los habitantes serán reubicados, ya que la zona quedó totalmente cubierta por lodo y escombros, en la comunidad viven al menos 350 personas, no obstante, sus viviendas quedaron sepultadas con los deslaves que provocaron las lluvias en el estado.