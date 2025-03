Disney prohíbe la presencia de periodistas en la premiere de Blanca Nieves

marzo 13, 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- Las polémicas que han envuelto la producción del live action de Blanca Nieves han llevado a Disney a prohibir la presencia de medios de comunicación durante la premiere mundial de la cinta.

La presentación, que se llevará a cabo en El Capitan Theatre, en Los Ángeles, contará únicamente con fotógrafos y el equipo de Disney, sin la tradicional cobertura mediática que caracteriza este tipo de estrenos.

El estudio no ha emitido un comunicado explicando los motivos de esta decisión, aunque se especula que las polémicas en torno a la película influyeron en esta determinación.

Una de las principales controversias surgió tras la elección de Rachel Zegler como Blancanieves. Algunos fanáticos criticaron que la actriz, al tener ascendencia latina, no tenía el tono de piel ideal para dar vida al personaje. La propia Zegler defendió su participación afirmando: “Sí, soy Blancanieves, no, no me voy a blanquear la piel para el papel”.

Además, Rachel avivó las críticas de los fans más tóxicos cuando criticó el comportamiento del príncipe en la versión animada de 1937. “Literalmente acosa a Blancanieves”, aseguró, prometiendo que en este caso no sería el galán quien salvaría a la princesa.

Su otra protagonista, Gal Gadot, que encarna a la Reina Malvada, también ha sido objeto de polémica, aunque curiosamente, menos mediática pese a tratarse de temas políticos. En su caso se debe a su apoyo a Israel, de donde es originaria, y al genocidio en Gaza.

Sumado a esto, se dice que la enemistad de sus personajes ha traspasado la pantalla, pues Rachel Zegler ha expresado su total apoyo al pueblo de Palestina, mientras que la actriz de origen israelí ha salido en defensa de su nación y de las decisiones que ha tomado su gobierno.

La premiere en Los Ángeles se llevará a cabo este sábado 15 de marzo y ambas actrices estarán presentes, aunque no interactuarán con ningún medio de comunicación.

Blanca Nieves llegará a todos los cines de México y Latinoamérica el próximo jueves 20 de marzo.