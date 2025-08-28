Disminuye población afrodescendiente en Veracruz

agosto 28, 2025

Juan David Castilla/Xalapa.-Veracruz es uno de lo estados de la República Mexicana con menor porcentaje de personas afrodescendientes.

La edad mediana de la población afrodescendiente fue de 32 años, igual que la nacional y Ciudad de México y Sonora.

Esta población tuvo una edad mediana de 41 años, en cambio en Tabasco y Tlaxcala fue de 26. La razón de dependencia’ fue de 51.7 personas dependientes por cada 100 en edades productivas.

Guerrero fue la entidad federativa con la mayor proporción de personas afrodescendientes con 9.5 por ciento.

Le siguieron Morelos, con 4.9 %; Colima y Quintana Roo, con 3.9 % y Oaxaca, con 3.6 por ciento. Por otra parte, las entidades con menor porcentaje fueron Sonora, con 0.2 %; Zacatecas, con 0.4 % y Nayarit, con 0.6 %.

El 31 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Esta fecha fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas para reconocer las

aportaciones culturales, sociales y económicas de las personas afrodescendientes a nivel mundial, fomentar el respeto y la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, además de crear conciencia para erradicar la discriminación hacia este grupo

poblacional.

Por esa razón, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece a la

sociedad información relacionada con las características sociodemográficas de las personas afrodescendientes en nuestro país con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023.

De acuerdo con la ENADID 2023, en México 3.1 millones de personas se autorreconocieron como afrodescendientes. Esta cifra representó 2.4 % de la población total del país: 51.0 % era mujer y 49.0 %, hombre.