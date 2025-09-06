Diputado de Xalapa justifica altos cobros de agua: “se pagan golpes de aire”

septiembre 6, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local y exregidor de Xalapa, Antonio Ballesteros Grayeb, justificó los altos costos de los recibos de agua potable en la ciudad, debido a los “golpes de aire”.

Por el programa de tandeo, el Ayuntamiento de Xalapa debe cerrar por horas algunas válvulas que abastecen de agua a las colonias; al abrirlas nuevamente, el aire altera los medidores y estos reportan un mayor consumo.

El legislador morenista consideró viable que la autoridad ajuste el pago al consumo real, aunque aclaró que es necesario acudir a las oficinas de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) para solicitar la revisión del medidor y la toma domiciliaria.

“Ahí lamentablemente los cobros son golpes de aire, con válvulas pueden resolverse el cobro. La solución es ir a las oficinas y demostrar el recibo anterior y el nuevo”, dijo. Mencionó que cuando ha gestionado revisiones de pagos ha recibido apoyo para los ciudadanos.

Ballesteros Grayeb aseguró que el incremento mensual del servicio es solo de centavos, por lo que no debería variar mucho en el año. Incluso, destacó que, en el caso de las colonias populares, el recibo no debe superar los 280 pesos al mes.

“Se pagan 280 en la zona popular (…) todas las colonias de la periferia, es en promedio lo que se paga”, afirmó el empresario xalapeño, al recordar que esa es la tarifa mínima por el consumo de cero a 10 metros cúbicos.