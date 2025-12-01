Diputado avala aumento salarial para la burocracia

diciembre 1, 2025

Solo pide que sea en base a la inflación

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.– El diputado local Adrián Ávila Estrada consideró que es válido que la burocracia estatal —incluida la gobernadora Rocío Nahle— reciba un aumento salarial en 2026, tal como se plantea en el proyecto de presupuesto enviado al Congreso.

Sin embargo, advirtió que dicho incremento debe ser proporcional a la inflación y no excederse, especialmente ante la emergencia financiera que enfrenta Veracruz por las recientes inundaciones en el norte del estado.

Ávila Estrada señaló que el incremento proyectado para la titular del Ejecutivo, estimado en 25 por ciento, no debe interpretarse como un ataque político hacia la Gobernadora, sino como un debate necesario sobre el uso responsable del presupuesto.

“Yo sí creo que los salarios de los funcionarios públicos deben ser dignos y decorosos, en los niveles municipal, estatal y federal. Deben ser dignos y justos, tampoco excesivos, para evitar que los funcionarios quieran acompletarse o se justifiquen como en antaño sucedía”, declaró.

El presupuesto no alcanza para todo, advierte

El legislador subrayó que ningún presupuesto es suficiente para cubrir todas las demandas ciudadanas, por lo que insistió en que cualquier recurso adicional que ingrese a la Tesorería estatal debe aplicarse con responsabilidad.

“Debe ir en relación a la inflación y deben ser uniformes para todos los colaboradores y la plantilla laboral. Habrá que estudiar a fondo el presupuesto y ver el justificante que se da para aumentar el salario”, expuso.

Ávila Estrada recordó que 2026 será un año de presión financiera debido a la necesidad de invertir en infraestructura, desarrollo social y remediación de daños ocasionados por las severas inundaciones en la zona norte del estado.

“Ante la contingencia que acaba de pasar y las necesidades que tiene el estado, me iría por un aumento en términos de inflación, para tratar de invertir más en temas de desarrollo, infraestructura social y en beneficio de la población”, sostuvo.

El Congreso analizará en los próximos días el proyecto de Presupuesto 2026, incluyendo el capítulo relativo a remuneraciones de la administración estatal.