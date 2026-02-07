Díaz Canel agradece a Claudia Sheinbaum

febrero 6, 2026

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que “Cuba no está sola” y agradeció públicamente el respaldo del gobierno mexicano ante el endurecimiento de las medidas de Donald Trump, quien ha advertido sobre un posible “bloqueo energético” a la isla tras asumir el control del sector petrolero venezolano.

En una comparecencia televisada, el mandatario cubano destacó que México, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ha reiterado su apoyo “en todas sus mañaneras” frente al nuevo escenario de presiones estadounidenses.

Díaz-Canel sostuvo que distintos gobiernos y empresas extranjeras manifestaron su disposición para ayudar a la isla, aunque evitó revelar nombres. Aseguró que, pese a la falta de combustible derivada de las sanciones, el país ha avanzado en la instalación de 49 parques fotovoltaicos, que cubrirán el 38 por ciento de la demanda diurna. Antes de 2023, las fuentes renovables representaban apenas tres por ciento de la generación; en 2025 alcanzaron el 10 por ciento. Sin ese refuerzo solar, advirtió, el déficit actual “habría sido permanente”.

El mandatario describió un panorama energético tenso, ya que en el último mes, la generación con diésel y fuel oil fue “cero” por falta de insumos, lo que disparó los apagones en una población de 9.7 millones de habitantes dependiente de termoeléctricas envejecidas.

En paralelo, el presidente caribeño afirmó que La Habana está dispuesta a dialogar con Estados Unidos, siempre que sea desde una “posición de iguales”, sin presiones ni precondiciones y con respeto a la soberanía e independencia de la isla.

La declaración ocurre al tiempo que el magnate republicano sostiene que México dejará de vender crudo a Cuba y mientras insiste en que existen conversaciones en curso con autoridades de La Habana. Sin embargo, el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío matizó el mensaje, al señalar para CNN que no hay un diálogo formal, aunque sí “intercambio de mensajes”.

La tensión se intensificó tras la captura de Nicolás Maduro, aliado clave de La Habana. Desde entonces, Washington cortó el flujo de petróleo venezolano y firmó un decreto que contempla aranceles para cualquier país que venda crudo a Cuba bajo el argumento de que representa “una amenaza excepcional” para la seguridad estadounidense.

Frente a ello, Díaz-Canel recalcó que la isla enfrenta una coyuntura compleja, pero aseguró que cuenta con apoyo internacional y que la isla mantiene la disposición a discutir cualquier tema con Washington, siempre que sea sin imposiciones.