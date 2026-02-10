Detienen a extranjero por intentar sustraer a menor en Veracruz

febrero 9, 2026

Durante la noche del domingo 8 de febrero, un suceso generó un fuerte movilización policíaca en el puerto de Veracruz. Un hombre, presuntamente de origen extranjero, fue detenido por intentar sustraer a una menor de edad en esta zona turística de la ciudad.

Tras el reporte de los hechos, elementos de seguridad acudieron al punto para tomar conocimiento de los hechos, algunos testigos señalan que al lugar llegaron al menos 10 patrullas. Elementos de la Fiscalía General de Veracruz arribaron a un hotel Emporio y, luego de un par de horas, detuvieron al sujeto.

Los hechos se dieron alrededor de las 8:30 de la noche, cuando el hombre —presuntamente de nacionalidad danesa— habría intentando sustraer a una niña de siete años, a quien habría realizado tocamientos aprovechando que sus padres —comerciantes de la zona— atendían a unos clientes.

Luego de que la menor señaló la agresión, comerciantes persiguieron al extranjero hasta que el sujeto entró al Hotel Emporio, donde fue resguardado por los elementos de seguridad privada. De acuerdo con Kevin, hermano de la menor, autoridades del hotel impidieron que los comerciantes ingresaran al establecimiento.

⇒ El presunto responsable fue resguardado en una de las habitaciones del hotel y policías mencionaron a la familia que sin la orden de un juez no era posible que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ingresaran al establecimiento.

Kevin mencionó que fueron alrededor de 60 comerciantes los que permanecieron a las afueras del Hotel Emporio esperando a que el presunto responsable saliera. Según dijo, cuando el extranjero notó que vieron la agresión hacia la menor, éste pidió disculpas en inglés y comenzó a correr.

A las afueras del hotel también permanecieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, con al menos cinco patrullas con policías estatales y elementos de la Policía Naval. Aproximadamente a la una de la madrugada se ejecutó la orden de aprehensión y el sujeto fue subido y trasladado a la Fiscalía estatal.