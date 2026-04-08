Detienen a esposa de Carlos Aguirre, dueño de Grupo Radiocentro

abril 8, 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- El pasado miércoles 1 de abril se informó la detención de «Rosa María N» en Miami, a quien se le acusa de su probable participación en el secuestro y posterior homicidio del empresario Carlos Aguirre Gómez, quien fue propietario y director de Grupo Radio Centro.

De acuerdo con medios internacionales, autoridades mexicanas ya trabajan en la solicitud de extradición de Rosa María N, a quien se le investigará, además, por el traspaso a su favor de bienes, fondos de inversión y varios activos más que eran propiedad del empresario radiofónico antes de su asesinato.

La captura se dio por parte de la policía internacional, pues contaba con ficha de captura de Interpol, misma que se cumplimentó el miércoles. Por el momento se encuentra recluida en Broward a espera de que comience el proceso judicial en su contra.