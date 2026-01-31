Detectan presunta falsificación de firmas en obras del Ayuntamiento de Ixhuatlán del Café

enero 31, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Durante el proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento de Ixhuatlán del Café se han detectado diversas irregularidades administrativas, entre ellas adeudos por laudos laborales, deudas con contratistas y presunta falsificación de documentos en expedientes de obra pública, correspondientes a la administración anterior.

De acuerdo con la presidenta municipal, Viridiana Bretón Feito, la exalcaldesa Dora Angélica Galicia Contreras tiene pendiente de justificar un monto de aproximadamente 65 millones de pesos de la Cuenta Pública 2024, por lo que no se descarta que en la revisión del ejercicio 2025 el monto por solventar sea mayor.

La alcaldesa explicó que el dictamen del proceso de entrega-recepción aún continúa y que, hasta el momento, se han identificado múltiples anomalías. “Hemos encontrado muchas anomalías, deudas con contratistas y laudos por despidos injustificados de paquetes de empleados”, declaró.

Agregó que, aunque todavía no se cuenta con una cifra total de los adeudos detectados, el monto es considerable. “Teniendo como base que en 2024 hay 65 millones de presunto daño patrimonial que no han sido solventados, considero que en 2025 el monto va a ser mayor”, señaló.

Bretón Feito indicó que las principales irregularidades se concentran en las áreas de Tesorería y la Dirección de Obras Públicas. Además, denunció que durante los últimos dos meses de la administración pasada no se prestó el servicio de limpia pública, lo que generó complicaciones al inicio de la actual gestión.

Asimismo, informó que al reunirse con integrantes de los comités ciudadanos de obras públicas se detectaron posibles casos de falsificación de firmas. “Hay personas que reconocieron que la firma que aparece no fue hecha por ellos, e incluso algunas que no sabían que formaban parte de un comité de obra”, expuso.

La alcaldesa indicó que los ciudadanos afectados presentarán las denuncias correspondientes y que el Ayuntamiento también procederá legalmente. Precisó que será a mediados de febrero cuando se concluya el dictamen de entrega-recepción y no descartó solicitar una auditoría especial, incluso por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debido a que varios de los recursos ejercidos son de origen federal.