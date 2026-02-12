Detectan a bandas organizadas que roban limón en Veracruz

febrero 12, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Productores de limón de la región capital de Veracruz manifestaron su creciente preocupación ante el incremento de robos en sus fincas, una problemática que, aseguran, se dispara cada vez que el precio del cítrico aumenta en el mercado.

En entrevista, Carlos, un productor local cuya finca se ubica en las inmediaciones del río y la carretera, detalló que el fenómeno va desde el robo «hormiga» por necesidad económica hasta incursiones planeadas por personas ajenas a las comunidades.

Según los afectados, el auge de los robos coincide con el repunte en el costo de la «reja» de limón. «Es cuando se ve más la entrada de personas», señaló el agricultor. Aunque reconoce que la difícil situación económica impulsa a algunos, recalca que no es justificación para apropiarse del fruto de meses de arduo trabajo que incluye limpieza, poda y abono de los árboles.

Los testimonios indican que los responsables ya no actúan solos. Se ha detectado la presencia de grupos que se desplazan en motocicletas, automóviles e incluso camionetas.

En casos más discretos, individuos con mochilas ingresan a las parcelas; dos mochilas llenas equivalen aproximadamente a una reja y media de producto, lo que representa una pérdida significativa para el dueño de la finca.

La problemática no es aislada. Se han reportado incidentes similares en comunidades como Tuzamapan (municipio de Coatepec), Palmarejo y Pinoltepec.

Los productores señalan que, ante la extensión de las fincas y la densidad de los árboles, es sumamente difícil vigilar cada rincón, lo que facilita que los delincuentes dejen el producto «amontonado» para recogerlo posteriormente.

El sector agrícola hace un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia en las zonas rurales, especialmente en las temporadas donde el valor del limón alcanza sus picos más altos, con el fin de proteger el sustento de las familias que dependen de este cultivo.