Detectan 92 tomas clandestinas en colonia de Xalapa

agosto 7, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La directora de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, Ana Iris Ruiz Gómez, afirmó que en la zona norte de Xalapa fueron detectadas 92 tomas clandestinas en una colonia irregular.

En entrevista, señaló que los propios vecinos hicieron su instalación sin medidores de agua.

«Hace poco en una colonia se detectaron 92 tomas clandestinas y ya estamos tomando acciones respecto a eso, por lo menos que se regule», dijo en entrevista en el centro de la ciudad.

Explicó que fue tras una inspección de personal de la dirección de Servicios al Usuario de la CMAS como las descubrieron, «todas las casas con agua y sin medidor».

Cuando se da un caso así, de acuerdo con la funcionaria, se aplica una sanción que puede llegar hasta los 9 mil pesos y se les exhorta a regularizarse al establecer un contrato.

«Ya hasta tenían su instalación solo que no cuentan con medidores de CMAS, entonces les pedimos que vayan y se regularicen porque la instalación la pusieron ellos».

La directora de CMAS no descartó que en esta instalación esté involucrado personal de la Comisión.

«Podría ser, no tengo pruebas de ello, pero podría ser. (a los vecinos) se les aplica una sanción previo a su contrato ya regularizado y pues les limitamos el servicio».

Expuso que se desconoce el tiempo que llevan estas tomas clandestinas, y que aunque no es la primera vez que se detecta algo así, sí es la más grande que se descubre.

«Ahorita que se están haciendo las obras encuentran tomas clandestinas, medidores que pagaban el mínimo consumo y resulta que era porque tenían otra toma aparte. Ahorita que rehabilitamos, a cortar banqueta y demás se encuentra que existe otra toma».