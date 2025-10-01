Detecta Orfis daño patrimonial por 2 mil 372 millones en la Cuenta Pública 2024

octubre 1, 2025

Xalapa, Ver.- El informe de Cuenta Pública del 2024, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) reporta un presunto daño patrimonial de 2 mil 372 millones 867 mil 596 pesos.

De ese total, 880 millones corresponden a la anterior administración estatal, mientras que el resto corresponde a municipios y a entes paramunicipales.

La auditora general del Estado, Delia González Cobos, realizó la entrega formal del documento en el que se reporta el resultado del proceso de fiscalización del gasto público correspondiente al año 2024.

Conforme al Programa Anual de Auditorías para la fiscalización superior 2024, el Orfis, mediante pruebas y muestras selectivas, llevó a cabo mil 396 auditorías, revisiones y evaluaciones a 310 entes fiscalizables.

De ellas, 572 fueron auditorías integrales, clasificadas en:

311 financieras-presupuestales,

213 técnicas a la obra pública,

4 de legalidad y desempeño, y

42 de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.

Además, se realizaron 425 evaluaciones en materia de cumplimiento normativo, 187 revisiones en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, y 212 evaluaciones de participación ciudadana.

Daño patrimonial detectado

“Una vez concluido el procedimiento de fiscalización se determinó un daño patrimonial por 2 mil 372 millones 867 mil pesos con 56 centavos. El cual se desglosa de la siguiente manera: en cuanto a los entes estatales, 41 presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un importe de 830 millones 868 mil 23 pesos. 40 de estos entes presentan inconsistencias de carácter administrativo que dan lugar a observaciones y/o recomendaciones.

“Respecto de los entes municipales, 174 municipios presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un importe de mil 537 millones 550 mil 416 pesos, que incluye el correspondiente a 3 municipios que solo tienen observaciones de presunto daño patrimonial derivadas de las auditorías de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera”, explicó.

Reintegros durante la revisión

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2024, se reintegró un monto total de 54 millones 591 mil 937 pesos por parte de 137 municipios, seis entidades paramunicipales y 13 entidades estatales.