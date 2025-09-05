Destacando coordinación con opositores, Sheinbaum inicia en Guanajuato su gira #LaTransformaciónAvanza

septiembre 5, 2025

Carlos Guzmán | Enviado, Guanajuato.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arrancó este vienes en Guanajuato su gira de trabajo denominada #LaTransformaciónAvanza, con el objetivo de informar en cada una de las 32 entidades federativas los avances de sus 11 meses al frente del Gobierno de México.

Desde la Explanada de la Feria de León y ante 14 mil asistentes, la primera mandataria de la nación explicó que con esta iniciativa de informar a la nación de sus logros al frente de la Presidencia de la República busca acercar el informe presidencial a la ciudadanía en los estados, más allá de su presentación en Palacio Nacional.

“Nosotros somos un gobierno de territorio y estamos cerca de la gente siempre. Aunque ahora haya redes sociales y televisión para transmitir el Informe, decidí recorrer cada estado del país para rendir cuentas de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer”, detalló.

En su mensaje, la jefa del Estado Mexicano destacó el trabajo coordinado con el gobierno estatal para reducir en 60 por ciento los homicidios dolosos. Asimismo, subrayó el decreto que firmó recientemente para suspender temporalmente la importación de zapatos, con el fin de proteger el mercado nacional y fortalecer la industria zapatera de Guanajuato, particularmente la de León.

En materia de Programas para el Bienestar, informó que en Guanajuato se benefician actualmente 612 mil 379 personas adultas mayores con la pensión universal; 47 mil 958 personas con discapacidad; 5 mil 797 jóvenes a través de Jóvenes Construyendo el Futuro; y 21 mil 544 con la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. A esto se suman 180 mil 557 beneficiarios de la Beca Benito Juárez, 118 mil 418 niñas y niños con becas escolares, además de productores que reciben apoyos para el campo, fertilizantes gratuitos y recursos del programa La Escuela es Nuestra.

A renglón seguido, agregó que, próximamente, 143 mil mujeres recibirán la Pensión Mujeres Bienestar y 225 mil 61 familias contarán con la Beca Rita Cetina. Además, resaltó la implementación del programa de salud Casa por Casa, que brinda atención médica a personas mayores y con discapacidad.

En materia de infraestructura, anunció la extensión del Tren Interurbano México-Querétaro para que llegue hasta Irapuato y León, así como la repavimentación de carreteras federales, la construcción del acueducto Solís-León, la tecnificación del Distrito de Riego 011, el saneamiento del Río Lerma y la instalación de una planta de generación eléctrica en Salamanca, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante el acto, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, reconoció la voluntad de Sheinbaum Pardo para trabajar en coordinación con el estado, así como las medidas de protección a la industria del calzado, entre ellas la prohibición temporal de importar calzado terminado y el establecimiento de cuotas compensatorias.