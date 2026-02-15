Destaca actriz Salma Hayek apoyo al cine en Veracruz 

febrero 15, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La veracruzana Salma Hayek reconoció el apoyo que brindan, desde sus diferentes ámbitos, la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Rocío Nahle García.

En su participación en la presentación de incentivos para los proyectos cinematográficos, la actriz originaria de Coatzacoalcos destacó que la gobernadora de Veracruz ha brindado un apoyo importante a la industria, luego de años en que no se pudo filmar un largometraje por falta de apoyos.

Recordó que actualmente se encuentran filmando en Veracruz, en la zona de Los Tuxtlas, donde se están haciendo caminos en algunos ejidos, beneficiando a los pobladores.

«Por ejemplo, ahorita estábamos filmando en Veracruz en un lugar infilmable, no se podía entrar, entonces tuvimos que hacer toda la infraestructura desde carretera, toda, toda, toda la infraestructura para llegar a esta montaña. Los ejidos vienen a darnos cosas, agradecernos, porque ya empezó el turismo y todavía no nos salimos de la locación y ya empezó el turismo, ya empezó para ellos más fácil también sus tierrecitas, lo que hacen con ellos”.

Insistió en que se trabaja en muchos ejidos y se ha logrado el agradecimiento de las personas.

Asimismo, refirió que ella y su equipo de trabajo realizan su labor de forma segura en el estado y en las comunidades donde filman sino protegidos por las localidades donde la ciudadanía sale a darle regalos y agradecerle el apoyo y el flujo económico que ya se comienza a ver.

Finalmente, Salma Hayek, destacó que la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle García, la acompañó en todo momento e incluso le mostró locaciones que ella no conocía y que resaltan aún más la belleza del estado.