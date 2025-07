Desmiente Sheinbaum audiencia a Bartlett

julio 17, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Luego de las especulaciones que se dieron ayer, este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este miércoles que el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, no acudió a Palacio Nacional para reunirse con ella, sino para encontrarse con un exasesor jurídico que actualmente labora en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Ante cuestionamientos sobre la presencia de Bartlett en la sede del Ejecutivo, Sheinbaum explicó que el exfuncionario visitó a “una persona que es de la Consejería, que fue su jurídico cuando estuvo en la CFE”.

La mandataria subrayó que en Palacio Nacional trabajan diversas dependencias y funcionarios, por lo que no debe sorprender la presencia de figuras públicas que acuden por asuntos particulares. “Cuando hay un asunto particular, entran por Palacio Nacional y van a ver a una u otra persona, no tiene nada de malo”, afirmó. “Que le hayan hecho una campaña al licenciado Bartlett… él llegó, entró, fue a ver a una persona para un asunto particular y salió”.

Como ejemplo, Sheinbaum recordó que hace unos días también se especuló sobre una supuesta llamada de atención a la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, luego de su visita a la consejera jurídica, Ernestina Godoy, lo cual también fue desmentido.

Cabe destacar que la visita de Bartlett ocurrió pasado el mediodía, mientras la presidenta encabezaba un evento en el Estado de México. Sin embargo, en redes sociales y medios de comunicación circularon versiones que sugerían un supuesto encuentro privado entre ambos.